Sénégal: Ligue des champions - Sadio Mané et Mohamed Salah à l'assaut de l'Etihad Stadium

Largement en tête au moment d'aborder son quart de finale retour de Ligue des champions après avoir vaincu Manchester City 3-0 à l'aller, Liverpool va devoir aller chercher sa qualification à l'Etihad Stadium.

Cette rencontre entre Manchester City et Liverpool pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions s'annonce comme étant l'un des matchs de l'année mardi. Les hommes de Pep Guardiola devront sortir le grand jeu pour se qualifier en demi-finales de cette Champions League. Qu'importe, ils agiront comme d'habitude et se jetteront d'entrée à l'abordage de la surface de réparation des Reds. Un attaque à outrance qui laissera forcément des espaces aux hommes de Jürgen Klopp - les fusées Mané et Salah notamment- et qui pourrait faire exploser le tableau d'affichage.

Mohamed Salah est l'homme fort de cette saison en Premier League. Derrière les extraterrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, l'Egyptien a confirmé sa forme étincelante mercredi dernier en mettant Liverpool sur la voie d'un brillant succès contre Manchester City. Les Reds se rendent à l'Etihad Stadium pour défendre leur avantage, tout en comptant sur leurs trois flèches (Salah, Mané, Firmino) afin de tuer tout suspense. A l'aller, Liverpool avait pu compter sur leur incroyable trio offensif Salah-Firmino-Mané avant la sortie de l'Egyptien, touché aux adducteurs, en seconde période. L'Egyptien a manqué le derby contre Everton ce week-end en Premier League en raison d'une « gène aux adducteurs ». Le Pharaon n'est toutefois pas totalement assuré d'être sur la pelouse lors de la manche retour à l'Etihad Stadium. Son absence mardi serait un coup dur pour les Reds...

De son côté, Sadio Mané est certain d'être présent. Buteur à l'aller, le Sénégalais sait que ce match ne sera pas une partie de plaisir. Le Lion du Sénégalais sait que ce match ne sera pas une partie de plaisir. « Bien sûr, nous avons une chance. Ce ne sera pas facile pour les deux équipes mais nous allons y aller et essayer de faire de notre mieux et de nous qualifier - pour le club et pour les fans , a-t-il déclaré dans le site offiel du club. Ce week-end, Bobby était sur le banc et Mo était forfait, mais tout ira bien mardi. On a un groupe solide et solidaire. On va tout faire pour passer », ajoute l'international sénégalais. Avant de conclure : « Nous avons les joueurs pour faire face à cela - nous sommes une équipe solide, nous sommes Liverpool. Nous allons essayer de faire de notre mieux et nous qualifier pour le prochain tour. »

Les Reds seront déterminés à aller chercher la qualification en demi-finales de Ligue des Champions ce mardi à l'Etihad Stadium. Manchester City en est-il capable face à une équipe de Liverpool portée par Mohamed Salah et Sadio Mané?