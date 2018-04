Sénégal: Mbour - Un expert de l'éducation invité à reflechir autour de l'utilisation des évaluations

Dans l'ordonnance de renvoi lue par le greffier, les enquêteurs et le magistrat instructeur sont revenus sur des… Plus »

Kaba Diakhaté a demandé au public et surtout aux enseignants présents de méditer la faiblesse des élèves pour voir ce qu'on peut en tirer d'une part, et d'autre part de faire une remise en cause pour voir où se situe le degré de responsabilité du maître dans cette situation. M. Diakhaté a invité à prendre en compte «l'hétérogénéité des classes où les élèves présents ont des manières différentes d'apprendre.

En dehors de la destination à des fins administratives des devoirs journaliers, des compositions, des essais, des évaluations standardisées, il a invité à une profonde introspection sur l'interprétation et l'utilisation des notes de nos élèves. A l'en croire, il est question de s'interroger sur le redoublement jugé inutile et la rapidité avec laquelle certains enfants sont exclus du système éducatif en citant des enfants proposés à l'exclusion au cours d'initiation.

La commission du mouvement Agir avec Macky pour le développement a organisé une réflexion le week-end dernier. L'inspecteur de l'éducation et de la formation, Kaba Diakhaté, a insisté sur l'importance de l'école avec la démocratisation de l'ascenseur social projetant un fils de pauvre aux plus hautes fonctions du pays.

