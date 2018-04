Sénégal: Procès Imam Ndao et co-accusés - L'ordonnance de renvoi divise les parties

Dans l'ordonnance de renvoi lue par le greffier, les enquêteurs et le magistrat instructeur sont revenus sur des… Plus »

L'autre prévenu dans ce procès pour apologie du terrorisme, Assane Kamara, a été beaucoup plus chanceux. Il est sorti libre de son procès. Le juge Samba Kane a ordonné sa libé- ration immédiate au bénéfice du doute et l'absence de preuves l'incriminant.

Pour Me Moussa Sarr, avocat d'Imam Alioune Ndao, son client a été placé sous mandat de dépôt le 6 novembre 2015. Et, à cette date, il n'y avait pas encore la loi sur le terrorisme. D'où, juge-t-il, la violation du principe de la légalité.

«Sur l'ordonnance de renvoi datée du 19 décembre 2017, et celle du 19 mars 2018, il n'y a que l'insertion des noms d'Alpha Diallo et Mamadou Lamine Mballo comme changements», informe-t-il.

Me Ibrahima Mbengue se demande, à son tour, si le juge d'instruction avait le droit de motifié l'ordonnance de renvoi. Pour Me Borso Pouye, il n'y a même pas assez d'exemplaires pour tous les avocats constitués. Seul Moussa Sarr, avocat d'imam Ndao, s'est dit prêt à entamer la procédure.

Pour Me Mounir Ballal, il est légitime que tous les conseils de la défense soient informés, à l'avance, avant leur venue au tribunal. S'opposant à l'argument du procureur selon lequel le dossier a été déposé à la bibliothèque du siège de l'Ordre des avocats, Me Mounir Ballal dit qu'il n'en est pas le cas.

Selon les robes noires, le parquet ne leur a pas communiqué la modification. Pis, Me Assane Dioma Ndiaye et compagnie, trouvent que l'ordonnance de renvoi n'a été remise à aucun avocat de la défense. Suffisant pour Me Assane Dioma Ndiaye avance que le dossier n'est en état d'être jugé, demandant ainsi le renvoi de l'audience pour permettre une garantie d'un procès juste et équitable avec le respect des droits de la défense.

Les modifications apportées dans l'ordonnance de renvoi, avec l'introduction des oubliés, Alpha Diallo et Mamadou Lamine Mballo, ont perturbé la reprise du procès de l'imam Alioune Ndao et ses 29 co-accusés. Les avocats de la défense, soutenant que la version modifiée ne leur a pas été remise, ont demandé, en vain, le report de l'audience. Le procès de ces 30 personnes inculpées, dont 3 femmes, pour apologie du terrorisme a repris hier, lundi 9 avril, au Palais de Justice Lat-Dior de Dakar.

