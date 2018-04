Afrique: Près d'un milliard de personnes seront protégées contre la fièvre jaune d'ici 2026

La facilité et la rapidité des mouvements de population, l'urbanisation rapide et la résurgence des moustiques due au réchauffement de la planète ont considérablement accru le risque d'épidémies urbaines avec propagation internationale.

Après des épidémies de fièvre jaune dans des villes densément peuplées d'Angola et de la République démocratique du Congo, qui ont fait 400 morts en 2016, la maladie est redevenue une grave menace pour la santé publique mondiale. Le Brésil lutte actuellement contre sa pire épidémie de fièvre jaune depuis des décennies avec plus de 1.000 cas confirmés.

« Aujourd'hui, la menace de la fièvre jaune plane plus que jamais auparavant, en particulier pour des milliers d'enfants à travers l'Afrique », a déclaré Stefan Peterson, chef de la santé de l'UNICEF. « Étant donné que près de la moitié des personnes à vacciner sont des enfants de moins de 15 ans, cette campagne est essentielle pour sauver la vie des enfants et contribuera grandement à l'éradication de cette maladie ».

L'UNICEF mettra des vaccins à disposition, plaidera en faveur d'un plus grand engagement politique et apportera son soutien à la vaccination des enfants.

Les trois objectifs de la stratégie comprennent la protection des populations à risque par des campagnes de vaccination de masse préventives et des programmes de vaccination de routine, la prévention de la propagation internationale et la maîtrise rapide des épidémies. Le développement d'une surveillance forte avec de solides réseaux de laboratoires est la clé de ces efforts.

Près d'un milliard de personnes seront vaccinées contre la fièvre jaune dans 27 pays africains à haut risque d'ici à 2026 avec le soutien de l'OMS, de Gavi (l'Alliance globale pour les vaccins), de l'UNICEF et de plus de 50 partenaires du secteur de la santé.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.