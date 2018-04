Afrique: Forum régional 2018 sur le développement durable - Dakar abrite l'évènement

La quatrième session du Forum régional africain sur le développement durable (ARFSD) se tiendra à Dakar, au Sénégal, le mois prochain, sous le thème du Forum politique de haut niveau sur le développement durable : «Une transformation vers des sociétés durables et résilientes».

Ledit Forum, qui suit les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui sont eux-mêmes au cœur du Programme mondial de développement durable à l'horizon 2030, se tiendra du 2 au 4 mai. Nassim Oulmane, Chef de la Section de l'économie verte et des ressources naturelles de la Division des initiatives spéciales, de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), déclare que les préparatifs du forum ont atteint des stades avancés.

Le Forum dit-il, fournit un leadership politique, des orientations et des recommandations pour le suivi et l'examen des progrès dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 en Afrique, qui articule le cadre de développement mondial autour de 17 ODD, qui a débuté en janvier 2016.

«Le forum permettra également de favoriser l'intégration des trois dimensions du développement durable - économique, social et environnemental - de manière holistique et intersectorielle à tous les niveaux», indique M. Oulmane.

En Afrique, l'Agenda 2030 est mis en œuvre simultanément et de manière intégrée avec le premier plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063, le programme de transformation socioéconomique sur 50 ans de l'Afrique, qui vise à accélérer les initiatives de croissance et de développement durable sur le continent.

M. Oulmane informe que le thème est opportun puisque l'Afrique souhaite redoubler d'efforts pour traduire la croissance économique rapide en développement durable et inclusif, grâce à des stratégies de développement orientées sur la diversification économique, la création d'emplois, la réduction des inégalités et l'accès aux services de base.

Pour l'Afrique, fait-il savoir, le renforcement des capacités productives pour une croissance inclusive exige un équilibre judicieux entre la diversification économique pour parvenir à un développement économique substantiel et généralisé et le bien-être humain ainsi que l'intendance environnementale et la gestion des ressources naturelles.

En accordant une attention particulière aux ODD 4, 6, 7, 11, 12 et 15 et aux objectifs correspondant au premier plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063, les objectifs spécifiques du Forum régional sont les suivants :

Effectuer un suivi régional et un examen de la mise en œuvre des deux programmes et aborder les défis et les opportunités associés à la mise en œuvre des deux agendas, fournir une plate-forme pour l'apprentissage par les pairs et le partage d'expériences, de bonnes pratiques et de leçons apprises afin d'accélérer la mise en œuvre des deux programmes, délibérer et convenir des priorités et des recommandations de l'Afrique en tant que contribution collective de la région à la session du Forum politique de haut niveau de 2018.

Les activités du forum régional suivront les sous-thèmes suivants, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable et, villes et communautés durables, consommation et production responsables et vie terrestre.

Parmi les questions essentielles à débattre figurent les tendances majeures et les progrès dans la mise en œuvre, y compris les premiers résultats et les approches et pratiques prometteuses qui pourraient être développées et élargies pour atteindre les objectifs fixés ; les problèmes, défis et opportunités émergents pour améliorer la mise en œuvre ; la mise à disposition des moyens de mise en œuvre ; le rôle et le statut des données et des statistiques pour suivre les progrès et informer les politiques et autres mesures nécessaires en vue de faire avancer la mise en œuvre enfin des recommandations politiques stratégiques et des mesures pour accélérer la mise en œuvre et réaliser l'objectif et les cibles fixées.

Le Forum sera précédé d'un certain nombre d'évènements préalables dont les résultats seront intégrés au forum. Des experts de haut niveau des ministères et organismes des États membres chargés de la planification économique, des finances, de l'environnement et des affaires sociales, des ressources minières et minérales et des sciences et technologies participeront au Forum ainsi que des représentants de la société civile, du milieu universitaire et des instituts de recherche.