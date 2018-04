Afrique: Coopération - L'Union africaine promet de soutenir la Sierra Leone pour promouvoir son développement

L'organisation continentale entend apporter son soutien complet au pays pour améliorer les conditions de vie se sa population.

La promesse de l'Union africaine (UA) a été annoncée au nouveau président sierra léonais, Julius Maada Bio, le 9 avril, par le président de sa commission, Moussa Faki Mahamat. Satisfait de la victoire du candidat du All People's Congress à la présidentielle du 31 mars dernier, Moussa Faki Mahamat a déclaré qu'il souhaitait travailler en étroite collaboration avec le président nouvellement élu de Sierra Leone, pour renforcer la coopération bilatérale. Il a indiqué qu'il se réjouissait d'avance pour cela, parce que les deux parties vont profiter de cette opportunité pour mettre en œuvre les priorités du continent dans le cadre de l'Agenda 2063, programme continental, dont le slogan est « L'Afrique que nous souhaitons ».

Le président de la Commission de l'UA a, par ailleurs, félicité les Sierra-Léonais pour la conduite « réussie » des élections. Il a loué la Commission électorale nationale et les dirigeants politiques pour l'esprit de responsabilité qu'ils ont démontré et qui a permis un déroulement pacifique et harmonieux du processus électoral. Dans la même optique, Moussa Faki Mahamat a salué la réunion entre Maada Bio et Kamara, le 7 avril, et l'engagement des deux hommes à travailler ensemble au service de l'intérêt national supérieur de la Sierra Leone.

« La conduite d'élections pacifiques, transparentes et crédibles et la transition sans heurt du pouvoir par la suite, témoignent de l'enracinement solide de la démocratie en Sierra Leone, et des progrès réguliers accomplis par le continent dans son ensemble pour promouvoir le respect de la Constitution, l'Etat de droit, la gouvernance démocratique et la responsabilité », a déclaré le président de la Commission de l'UA.

L'actuel président sierra léonais a remporté le deuxième tour de la présidentielle face à son adversaire, Samura Kamara, et a prêté serment le 4 avril. Selon la Commission électorale nationale qui a proclamé les résultats du scrutin, quelques heures plus tôt, après plusieurs jours de retard, Julius Maada Bio avait obtenu 51,81% des voix, contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir.