Congo-Brazzaville: Etudes démographiques - L'Iford sollicite la contribution des Etats membres

L'institution a placé le sujet au cœur de la 43e session ordinaire de son conseil d'administration qui a ouvert ses travaux, le 9 avril , à Brazzaville.

L'Institut de formation et de recherche démographiques (Iford) a été créé en 1971, avant de devenir en 1999 une institution intergouvernementale présidée par le représentant d'un des États membres. Au fil des années, il a évolué dans les missions de formation et de production des études démographiques. Ce qui lui a valu le prix de l'excellence des Nations unies pour la population en 2011.

Les travaux qui ont débuté le 9 avril devraient permettre à cette institution de renforcer ses activités pédagogiques et recherches sur la mutation de la population. A l'ouverture des travaux, le président du conseil d'administration, Blaise Bienvenu Ali, s'est félicité du travail abattu par son institution cette dernière décennie. « Mais paradoxalement, beaucoup reste à faire si nous voulons voir l'Iford inscrire de belles pages dans la connaissance, la maîtrise et la valorisation de la science de la population et du développement. Notre continent en a besoin. Pour cela, Iford a besoin de ses Etats membres qui se doivent toujours de répondre présents dans les missions qu'ils ont assignées à cette institution », a martelé Blaise Bienvenu Ali.

Cette pérennisation d'efforts, a ajouté l'intervenant, appelle à l'appropriation du statut de membre de plein droit et de la contribution conséquente pour améliorer la trésorerie de cet institut qui développe de plus en plus ses activités tant au niveau de la formation, de la recherche que de l'appui technique aux Etats membres et partenaires, ainsi que de son positionnement sur l'échiquier des institutions universitaires africaines.

L'Iford regroupe vingt-six Etats africains parmi lesquels la République du Congo. « Je voudrais rappeler l'urgence du paiement des arriérés de contributions statutaires dont le délai fixé par le Conseil des ministres est largement dépassé depuis le 31 décembre 2017, ainsi que celle du paiement des contributions au titre de formation dont l'échéance est aussi dépassée depuis décembre 2016 », a lancé le président du conseil d'administration.