Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Aimé Hydevert Mouagni édifie ses mandants sur les prochains enjeux

Pour porter ce message plus loin, le CPR va lancer très prochainement une campagne spéciale dite de "moralisation de la vie sociale et politique", destinée à dénoncer et soutenir la traque de tous ceux qui ont volé les fonds publics.

« Nous ne pouvons plus tolérer que les cadres à qui on a confié la responsabilité de gérer les affaires publiques se mettent encore à piller l'argent du contribuable. Certains ont même volé des milliards mis à la disposition du Fonds de soutien à l'agriculture, une structure pourtant mise en place pour soutenir le secteur agricole. Je plaide que la haute Cour de justice diligente une procédure à leur encontre afin qu'ils répondent de leurs actes», a martelé le président du CPR.

Devant ses militants, le président du CPR s'est montré hostile à tous ceux qui ont volé l'argent de l'Etat, et souhaite que ces "criminels économiques", notamment les ministres et autres cadres de l'administration publique soient poursuivis en justice, afin qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi.

