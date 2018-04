Congo-Brazzaville: Parution - "Le griot - Pensée et mémoire de la tradition orale"

À la recherche perpétuelle de la valorisation de la culture du royaume téké, Eugénie Mouayini Opou ajoute au réservoir culturel de la sagesse de cette entité animiste son ouvrage paru aux éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville pour conserver et transmettre la tradition.

Dans son nouvel ouvrage, Eugénie Mouayini Opou se met dans la peau du griot, communicateur traditionnel de la tradition orale. Piochant dans un véritable réservoir, les lecteurs effectuent un périple d'initiation dans les méandres et les subtilités de la sagesse intime au royaume téké.

Ce griot de naissance met en valeur la richesse de l'enseignement traditionnel avec, pour supports, des proverbes et des devinettes ayant pour ordre établi dans le temps et l'espace : l'humain, l'animal, le minéral ou le végétal. L'objectif est d'éduquer et assagir l'homme dans son quotidien. « Eduquer, c'est développer un ensemble de connaissances et de valeurs », estime Eugénie Mouayini Opou, issue du royaume téké.

Dans cette royauté, la culture orale demeure vivace ; proche de la nature, la manière de vivre, l'éducation des enfants, les conseils se donnent sous l'arbre à palabres à travers une forme d'expression singulière mais chargée de sens : « Ibou », littéralement « proverbes » en français.

L'auteure revisite son enfance marquée par les contes et récits d'initiations à la culture et les croyances de son royaume. En cent quatre-vingt-deux pages, avec un langage particulier, elle distille avec une dose de sagesse, la fabrique du comportement de l'individu conforme à l'éthique. Les proverbes ici rassemblés magnifient la créativité et la sagesse de tout un continent.

« Il s'agit de transformer la vie humaine en transformant à la fois l'humain et le monde dans lequel il vit en interdépendance », concède l'auteure.

ISBN : 978-2-343-13931-9

EAN13 : 9782343139319

EAN PDF : 9782140076039