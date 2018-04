Congo-Brazzaville: Pour un processus de normalisation irréversible dans le Pool

Ayant pris part à la parade pour la paix dans le département du Pool, organisée le 7 avril par le ministère des Sports et de l'éducation civique à Kinkala, à l'occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix proclamée par l'Unesco, l'ambassadeur d'Italie au Congo, Andrea Mazzella, a salué cette initiative qui représente, selon lui, un geste d'attention extraordinaire envers la population du Pool et pour les jeunes en particulier.

Personnellement, j'ai pu participer à cette parade des jeunes cyclistes pour la paix dans le Pool en observant l'enthousiasme du peuple congolais qui a salué tout au long de la route, le passage des cyclistes aux cris de « Vive la paix dans le Pool !!!».

Je crois que cette initiative, en plus de sa valeur hautement symbolique, est un beau témoignage du rétablissement, tant attendu, de la sécurité dans le département du Pool où l'on remarque, que petit à petit, la population retourne dans les villages situés entre Brazzaville et Kinkala et où la vie reprend normalement, bien évidemment, avec les difficultés que le long abandon a entraînées.

En tant qu'ambassadeur d'Italie au Congo, je souhaite que ce processus de normalisation puisse s'avérer irréversible et qu'il continue d'être soutenu malgré les difficultés économiques et financières que traversent le Congo, par le gouvernement congolais et la communauté internationale tout entière, mais aussi par les organisations non gouvernementales qui ont déjà prouvé leur profonde générosité envers la population du Pool.

Dans ce contexte, la ligue des cyclistes de Brazzaville et la fédération ont voulu faire un geste de haute valeur symbolique en faveur de la paix dans le Pool : quarante jeunes cyclistes, guidés par le président de la ligue, Rufin Bakouetana, sont partis samedi matin du ministère des Sports avec un drapeau arc-en-ciel marqué d'une colombe, symbole de paix, et ont parcouru le trajet Brazzaville jusqu'au poste de péage de Nganga-Lingolo et se sont ensuite dirigés sur la RN1 jusqu'au stade de Kinkala où ils ont été accueillis par le ministre des Sports, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, les représentants du haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, le maire et le préfet de Kinkala ainsi que par les plus hautes autorités de ce département à qui ils ont remis le drapeau de la paix qui a été hissé dans le stade.

Nous pouvons donc espérer que, dans un proche avenir, même les derniers réfugiés qui ont trouvé abri auprès des édifices gouvernementaux à Kinkala pourront retourner dans leurs villages d'origine pour reprendre une vie normale et que ce retour pourra être favorisé par une attention nouvelle comme celle démontrée par le ministre des Sports avec son geste qui, j'en suis certain, contribuera à promouvoir le parcours vers une paix durable.

Donc pour conclure, samedi dernier, le sport a été encore une fois un vecteur extraordinaire de paix, de développement, de fraternité et de solidarité qui a servi pour consolider la paix dans le Pool. Bien évidemment, le sport est un moyen d'inclure chacun, y compris les réfugiés, dans des dynamiques positives, le sport est un moteur pour l'égalité et l'inclusion en particulier des citoyens les plus défavorisés. Ce vecteur doit, en effet, être accompagné, d'autre part, par les autres interventions, notamment les investissements nécessaires à la reconstruction, à la relance de l'économie agricole (première source de subsistance pour ce département) et pour arriver à garantir l'éducation et les soins médicaux gratuits pour tous.