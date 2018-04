Ile Maurice: Marc Hein - «Je n'ai pas introduit Quantum Global à la juridiction mauricienne»

L'affaire Quantum Global ne s'arrête pas. Cette fois-ci, c'est Me Marc Hein, Senior Counsel, qui s'y met. L'avocat et ancien président de la Financial Services Commission a émis un communiqué ce mardi 10 avril sur le groupe Quantum Global.

Me Marc Hein déclare notamment que ce n'est pas lui qui a «introduit le groupe Quantum Global à la juridiction mauricienne». Il apparaît, dit-il, que ce groupe avait une présence à Maurice dès février 2012.

Or, il a, lui, été nommé président de la FSC en mars 2012 pour une période de deux ans. L'avocat soutient avoir conduit sa présidence «avec honnêteté et professionnalisme».

Précisions de Me Marc Hein, SC, sur Quantum Global by L'express Maurice on Scribd