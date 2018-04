Congo-Kinshasa: Lutte contre le SIDA - Le gouvernement encouragé à augmenter son investissement

En RDC, il n'y a plus désormais que six juges à la Cour constitutionnelle au lieu de neuf. En effet, un… Plus »

Le directeur régional de l'Onusida a poursuvi que le président de l'Assemblée nationale et tout le parlement sont de grands partenaires de son institution, dans la lutte contre cette pandémie. Patrick Brenny s'est aussi appesanti sur l'augmentation du budget national en faveur de différentes formes des réponses nécessaires au sida, pour assurer un cadre légal et juridique qui soit propice à la lutte contre la maladie, combattre les discriminations en vue d'améliorer l'accès aux services adéquats.

À ce titre, Patrick Brenny soutient qu'il est temps que « la population soit encouragée à connaître son état sérologique et puisse avoir accès aux services nécessaires. Un comportement susceptible de mettre fin à l'épidémie d'ici à l'an 2030, tel que le souhaite le gouvernement congolais et la communauté internationale ».

Le directeur régional de l'Onusida a aussi salué l'augmentation du nombre de personnes placées sous traitement antirétroviral et l'amélioration d'accès aux services dans des communautés. Il a, par ailleurs, assuré que les parlementaires restent aussi des acteurs non seulement au niveau national mais aussi au niveau communautaire dans la lutte contre le sida, pour amener les communautés à adopter des comportements à moindre risque afin de freiner la propagation du sida.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.