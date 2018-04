Angola: La loi sur la concurrence sera finalement votée dans la spécialité

Il est considéré comme un abus de position dominante d'adopter un comportement qui se traduit dans le but de restreindre la concurrence, de vendre, sans justification, des produits en bas du prix de revient et de briser totalement ou partiellement une relation d'affaires sans justification. Les commissions de travail spécialisées du parlement ont également examiné le projet de loi sur l'investissement en Angola, qui sera voté dans la généralité lors de la prochaine réunion plénière ordinaire de l'Assemblée nationale.

Il a expliqué que la prestation de comptes à l'Autorité de Régulation de la Concurrence, qui fait partie de l'administration indirecte de l'Etat, reste de la responsabilité de l'Exécutif et non de l'Assemblée Nationale.

Le président de la commission des affaires constitutionnelles et juridiques de l'Assemblée nationale, le député Reis Júnior, a déclaré que des modifications importantes et substantielles ont été apportées au projet de loi sur la concurrence.

Le projet de loi établit la création de l'Autorité de régulation de la concurrence, qui devra prévenir et sanctionner les agissements des agents économiques qui ne respectent pas les règles et principes de la concurrence.

Les députés des 1ère, 4 e et 5e commissions de travail spécialisées de l'Assemblée nationale ont approuvé à l'unanimité le rapport avis conjoint du projet de loi, qui vise à promouvoir la compétitivité des divers agents économiques et l'allocation efficace des facteurs de production et la distribution de produits et services.

