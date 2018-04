Gabon: MOABI - DOUIGNY - Les Pdgistes fêtent en différé les 50 ans de leur formation politique

Les militantes et militants du Parti Démocratique Gabonais (PDG) du département de la Douigny (Moabi) ont célébré, le week-end écoulé, autour de leurs responsables politiques, le 12 mars symbolique en différé des 50 ans d'existence de cette formation politique, créée en 1968 par Feu Omar Bongo Ondimba. Une fête sur fond de conscientisation.

C'est en application des consignes du Secrétariat Exécutif du Parti Démocratique Gabonais(PDG), formation politique représentant la Majorité Républicaine, et plus particulièrement de la note d'orientation du Secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bouguenza, que "les camarades" Josué Mbadinga Mbadinga, par ailleurs Membre du Gouvernement, Justin Maganga Manfoumbi, Membre du Bureau Politique du 1er siège, et Emile Manfoumbi, Membre du Bureau Politique du 2ème siège, sont allés au contact des militants de base des cinq (5) fédérations que compte le département de la Douigny, en plus de la commune de Moabi, à savoir : les cantons Doubandzi, Douami-Muembi et dans le district de Mourindi, en vue de leur véhiculer un message d'unité.

Cette célébration a été ponctuée dans ledit département, en plus du nettoyage des édifices publics dans chaque fédération comme activé principale retenue pour la circonstance par les responsables politique de cette localité, par la vulgarisation et l'explication du contenu de la note d'orientation du Secrétariat général du PDG à l'endroit des responsables des structures de base. C'est dans cette optique, que les camarades Josué Mbadinga Mbadinga, Emile Manfoumbi et Justin Maganga Manfoumbi ont invité les populations à soutenir massivement la politique du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba qui, selon la première cité, est le seul capable d'apporter le développement partout et d'assurer avec confiance l'avenir du Gabon.

Un discours que le camarade Josué Mbadinga Mbadinga véhicule toujours lors des rencontres politiques qu'il préside avec les ressortissants de la province de la Nyanga, en général, et du département de la Douigny, en particulier. Le Membre du Gouvernement a toujours, dans son adresse, invité les uns et les autres à l'unité au sein du parti, à la solidarité et au soutien sincère à l'action du Chef de l'Etat, cela même en prévision aux Législatives prochaines.

La note d'orientation du Secrétaire général a donc été lue aux responsables des structures de base par le camarade Justin Maganga Manfoumbi. Le camarde Josué Mbadinga Mbadinga, en homme fédérateur, a, pour sa part, commenté les exposés des Membres du Bureau Politique du PDG en langue vernaculaire, tout en insistant sur les différentes consignes données par le Secrétariat Exécutif et appelé les uns et les autres à beaucoup de vigilance. « Ne vous trompez surtout pas. Faites le bon choix. Nous devons donner au Président de la République la majorité à l'Assemblée nationale en vue de soutenir sa politique », a-t-il souligné.

Le Membre du Gouvernement, Josué Mbadinga Mbadinga, a ainsi conformément à la note d'orientation appelé les militants à la mobilisation, à l'unité, à la fidélité au parti, à la conquête du terrain, à la mobilisation en vue des prochaines victoires, à se défaire des comportements visant à fragiliser le parti et d'agir dans le sens du développement du parti.

La particularité de la célébration de la fête en différé du 12 mars dans la Douigny, pour cette année, a été la participation massive des populations de ce département, Pdgistes ou non, tous venus spécialement écouter le message délivré à cette occasion par les responsables politiques de cette contré.