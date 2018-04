Afrique: Midem African Forum - L'étape d'Abidjan après Jobourg et Lagos et avant Brazza

En prélude à la 52e édition du Marché international de l'édition musicale qui se tiendra à Cannes du 5 au 8 juin, une caravane sillonne le continent pour une valorisation de la musique africaine.

Du 4 au 12 avril, le Midem African Forum sillonne l'Afrique dans le droit fil de la 52e édition du Marché international de l'édition musicale (Midem). Qui se tiendra dans son antre habituel du Palais des festivals, du 5 au 8 juin 2018 à Cannes en France. Avant que la boucle ne soit bouclée à Brazzaville (Congo), Abidjan était à l'honneur le lundi 9 avril à Azalaï Hôtel, après les étapes de Johannesburg (Afrique du Sud) et Lagos (Nigeria).

L'édition 2018, en effet, consacre un focus au continent africain à travers la mise en place du Midem African Forum. Conçu pour accompagner les professionnels de la musique du monde entier, il a pour objectif de favoriser les opportunités de développement de business et la découverte de nouveaux talents.

Au sujet du bien-fondé de ce focus, Alexandre Deniot, directeur du Midem, argue qu'en dépit de son immense influence sur les répertoires musicaux à travers le monde, la plupart des pays d'Afrique ne sont pas encore des marchés significatifs pour l'industrie internationale de la musique (au cumul, ils représentent moins de 2% du marché mondial).

Les marchés africains dans leur diversité et leurs richesses ont un très fort potentiel mais ont encore beaucoup de défis à relever. La technologie numérique, notamment en tant qu'adjuvant, permet désormais d'atteindre efficacement un grand nombre de consommateurs à travers tout le continent et facilite également l'exportation des artistes locaux.

Ainsi, au dire de Geneviève Charron, directrice des programmes et en charge du sponsoring de Alpha Blondy Fm, point focal du Programme à Abidjan, le Midem contribue, à travers un programme dédié sur le long terme, à la création de ponts entre les territoires africains et internationaux et à soutenir la structuration et la professionnalisation des marchés en Afrique.

Yemi Alade, N°1 avec « Johnny » et ses 85 millions de vues

A Cannes, outre les rencontres professionnelles, B to B et autres séances de réseautage, des showcases et autres spectacles seront au menu. Des artistes africains d'envergure internationale tels que Black Coffee (Afrique du Sud) et Yemi Alade (Nigeria). La méga star nigériane confiant son enthousiasme en ces termes: « Je suis très heureuse de faire partie de l'African Forum au Midem.

Le fait de partager mon expérience en tant qu'artiste mettra en lumière les immenses possibilités qui s'offrent aux artistes africains, non seulement sur le continent mais aussi dans le monde entier ». Notons que le tube « Johnny » de Yemi Alade, corrélativement avec l'essor de la technologie au cœur des débats, a dépassé les 85 millions de vues sur Youtube, devenant ainsi la vidéo la plus regardée pour un artiste africain.