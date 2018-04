Burkina Faso: Lonab - Simon Tarnagda chez le Dima de Boussouma

A noter que, avant cette visite chez le Dima de Boussouma, la délégation de la Lonab avait rendu les mois passés une visite de courtoisie au chef des Bobo Mandarè, aux rois de Tenkodogo et de Ouahigouya et au Mogho Naaba de Ouagadougou.

A entendre Zackaria Soulga Rimpazandé, aide à la Cour royale, «ce sont ces instruments qui sont dans toutes les cours royales de notre pays. Ils magnifient le courage de nos devanciers, de toutes les personnes qui existent actuellement pour montrer ce qui s'est déroulé dans le passé et de s'y appuyer pour mieux tenir le présent et voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité», a-t-il expliqué.

Selon le premier responsable de la Lonab, dans nos traditions, le respect de l'ainé est notre repère. Il faut donc se tourner vers lui dans les moments délicats. «Au moment où nous sommes frappés par les forces du mal, nous devrons retourner à la tradition, nous rassembler et rester debout comme un seul homme pour donner de la dignité, de la force de résistance à notre pays et avancer ensemble afin de construire notre pays», préconise M. Tarnagda.

«Nous sommes venus honorer le Naaba, prendre ses conseils et ses bénédictions. Nous sommes venus nous abreuver à la source de la tradition. Nous sommes venus bénéficier des conseils pour mieux conduire la mission qui nous a été confiée par les plus hautes autorités», a confié Simon Tarnagda à sa sortie d'audience.

