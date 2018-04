Burkina Faso: Carie dentaire/ Dr Augustin Sawadogo, chirurgien dentiste - «Elle évolue en sourdine jusqu'à la phase de complication»

interview

«Dis ahh ! pense à ta santé, pense à ta bouche », tel a été le thème de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée le 20 mars dernier. L'objectif de cette célébration a été de faire un focus sur la bouche, cette partie du corps dont la prise en charge sanitaire est très souvent négligée. Mais sait-on seulement que la santé générale du corps passe par celle, particulière, de la bouche ?

Selon en effet le Dr Augustin Sawadogo, chef du service Chirurgie dentaire de l'hôpital de district de Bogodogo, qui nous parle ici de la carie dentaire, si la bouche n'est pas assainie, elle peut être une porte d'entrée pour beaucoup de maladies.

Parmi les maladies bucco-dentaires, laquelle est la plus fréquente chez nous ?

La plus connue des maladies bucco-dentaires est la carie dentaire, mais il y en a bien d'autres liées aux structures de support des dents. Comme vous le savez, les dents sont logées dans de l'os et dans de la gencive. Et si ces structures sont atteintes, ça peut entraîner une mobilité et une perte des dents. C'est ce qu'on appelle les paro-dontopathies.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la carie dentaire est le quatrième fléau mondial après le virus du SIDA, le paludisme et les maladies cardiovasculaires.

Qu'est-ce que la carie dentaire?

C'est une maladie infectieuse, une déminéralisation des tissus durs de la dent. La dent est essentiellement constituée d'émail et de dentine qui sont des structures très dures, et l'émail est composé essentiellement de calcium. Une fois qu'il y a des bactéries, elles produisent de l'acide qui va attaquer l'émail et le déminéraliser.

Et au fur et à mesure que la dent est déminéralisée, elle se creuse. C'est ce qu'on appelle la carie dentaire. A la longue, toute la structure dure et même la pulpe seront atteintes.

A ce stade, la douleur devient insupportable. C'est ce qu'on appelle pulpite ou communément rage de dents. Mais en général, la carie évolue en sourdine jusqu'à atteindre un certain degré sans faire mal.

Quelles sont les causes de la carie dentaire ?

Elles sont multiples. Cependant, il faut une concordance d'éléments pour aboutir à la carie : d'abord, il faut des bactéries cariogènes ; ensuite, il faut qu'il y ait de la nourriture pour ces bactéries, en l'occurrence les sucres qui sont leur aliment de base.

Les bactéries vont alors produire de l'acide ; enfin, il faut une hygiène insuffisante pour que ces bactéries restent sur place et produisent de l'acide. De façon globale, pour qu'il y ait carie, il faut des bactéries, de l'acide et une hygiène insuffisante.

Comment elle se manifeste ?

Il y a plusieurs stades de manifestation. La première est complètement asymptomatique. C'est lorsque la carie est localisée au niveau de l'émail, là elle est superficielle. Mais comme l'émail n'est pas innervé, une fois que ça évolue dans la partie non innervée, vous ne sentez pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont des caries mais ne le savent pas.

Mais une fois que l'émail est découvert, ça atteint la dentine. La dentine n'est pas innervée mais elle est poreuse, elle contient ce qu'on appelle des tubuli dentinaires qui sont les canaux qui communiquent avec la pulpe qui, elle, est innervée. Une fois que la carie évolue au niveau de la dentine, il y a une sensibilité (au chaud, au froid et au sucre) qui apparaît.

Cela signifie que la dentine n'est plus protégée et elle conduit, par l'intermédiaire des tubuli, toutes ces sensations externes vers la pulpe. C'est la réaction, à ce moment de la pulpe qui crée la douleur, c'est la deuxième étape.

La troisième étape, c'est lorsque la dentine elle-même est touchée et s'enflamme, c'est le stade de pulpite ou rage de dents. Généralement, c'est à ce moment que le malade court chez le dentiste, car la douleur est insupportable. A ce stade, s'il n'y a pas de traitement, ça peut évoluer vers une autre complication. La pulpe peut être nécrosée.

A quelles complications peut aboutir la carie dentaire?

Lorsque la carie s'installe, elle évolue. Si le malade prend des calmants sans aller chez le dentiste, avec le temps, la douleur s'arrête. Cela veut dire que toute la pulpe s'est nécrosée et que la dent s'est mortifiée. Mais la dent, en se mortifiant, crée des débris, des toxines et même des bactéries à l'intérieur du logement de la pulpe.

Ces bactéries et leur toxine vont continuer à progresser à travers la dent vers les structures de soutien de la dent. Lorsqu'elles vont arriver au niveau de l'os, il va y avoir une deuxième réaction inflammatoire et là aussi il y aura une douleur atroce parce que l'os et le ligament dans lesquels la dent est logée sont innervés.

A ce stade on parle de parodontite apicale. Si la dent n'est pas soignée, il peut y avoir un abcès (collection de pus) qui peut se «fistuliser » (une petite ouverture par la bouche et du pus qui sort).

Dès qu'il y a fistule, il y aura refroidissement, la douleur va diminuer. S'il n'y a toujours pas de traitement, ça peut aller plus loin avec de plus en plus de colonisation par des bactéries et aboutir à une cellulite.

Les bactéries peuvent migrer vers d'autres organes et entraîner des infections à distance, on parle alors de septicémie. Ça devient alors sérieux, le pronostic vital du patient peut être engagé.

Peut-on soigner la carie dentaire ?

Oui, ça se soigne. Le mieux quand on commence à sentir quelque chose d'anormal avec sa dent, c'est de consulter un dentiste, car la carie dentaire évolue en sourdine. Il ne faut jamais attendre que ça fasse mal, car à ce moment, c'est trop tard.

Le traitement devient plus complexe, plus cher et peut même nécessiter l'extraction de la dent. A ce propos d'ailleurs, j'ai toujours dit que l'extraction de la dent doit être le dernier recours.

C'est vrai que, dans le temps, il n'y avait pas assez de chirurgiens-dentistes, mais leur nombre s'est accru au fil du temps. Et la sortie officielle, le vendredi 6 avril 2018, de la première promotion de chirurgiens-dentistes, forte de 6 chirurgiens-dentistes entièrement formés au Burkina, vient encore en renforcer l'équipe.

Il paraît que si le plombage des dents est mal fait, ça peut provoquer le cancer ?

Parler de plombage de dents est déjà un abus de langage parce qu'il n'y a pas de plomb dans le matériau qu'on utilise. Il s'agit plutôt d'un mélange de plusieurs matériaux (argent, cuivre, mercure, étain... ) qu'on appelle l'amalgame.

Ce que je sais est que si l"amalgame est mal fait, ça peut entraîner une récidive de la carie ou quelques colorations, mais ça ne peut, en aucun cas, entraîner le cancer. L'amalgame n'est pas nocif.

Comment prévenir la carie dentaire ?

La prévention passe simplement par une bonne hygiène bucco-dentaire. On entend souvent que le sucre gâte les dents. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun mal à consommer du sucre si, après, on se brosse bien les dents.

On doit se brosser après chaque repas. Cependant, on constate que les gens se brossent généralement le matin, ce qui est complètement inutile, car après on va manger et les débris vont rester. Se brosser le matin, c'est comme laver un plat, se servir de la nourriture, manger et laisser le plat sale.

Ainsi, le matin, c'est après le petit déjeuner qu'on doit se brosser et pendant au moins 3 minutes. Il faut savoir se brosser également. La méthode de brossage horizontale, avant-arrière est contre-indiquée, inefficace et même iatrogène.

Il faut se brosser de la gencive vers la dent, par un mouvement de balayage, comme si on allait entraîner les débris vers le haut. En plus, il faut changer de brosse à dents chaque mois. Une brosse à dents dont les fibres commencent à se détacher devient inefficace.

Pour ce qui est des pâtes dentifrices également, elles sont indiquées en fonction des pathologies ou des résultats escomptés. Il y a des pâtes qui sont faites pour la sensibilité, pour la blancheur des dents, pour la gencive ou pour renforcer les dents. A cet effet, il est recommandé de les acheter en pharmacie.

Optez pour le brossage du soir qui est le plus important. Quand on dort, on ferme la bouche, le débit de salive diminue alors que la salive a une action nettoyante sur les dents.

Si la production de la salive diminue pendant le sommeil, ça permet la prolifération des bactéries. En plus les bactéries de la cavité buccale sont pour la plupart anaérobiques (elles aiment le manque d'oxygène), c'est pourquoi on est de mauvaise haleine le matin. Mais si on se brosse bien la nuit, le matin, l'haleine est agréable.

Des précautions particulières pour les enfants ? A quel âge doivent-ils commencer à se brosser ?

Tant qu'il y a des dents, il faut les brosser. Le brossage des dents est une culture qu'il faut d'ailleurs inculquer tôt aux enfants. Il faut surveiller leur brossage et les amener à se brosser tous les soirs avant d'aller se coucher.

Il faut aussi réduire chez les enfants les facteurs de risque de carie dentaire que sont le sucre et les substances acides parce qu'ils n'ont pas la dextérité de bien se brosser les dents après leur consommation.

De façon générale, enfants, jeunes et adultes doivent, au moins deux fois dans l'année, voir un dentiste.