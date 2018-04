Congo-Kinshasa: Querelle de chiffres autour de la crise humanitaire en RDC

En Ituri, le gouverneur veut encourager le retour des déplacés internes, plus de 340 000 personnes, selon… Plus »

La résurgence de cette violence fait redouter une explosion semblable aux massacres qui, entre 1999 et 2003, ont fait plus de 60.000 morts. Aujourd'hui, le pouvoir est suspecté d'orchestrer ce conflit pour utiliser l'insécurité dans le pays afin de reporter les élections prévues en décembre prochain - alors même que le président Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir en 2016.

La plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants de l'ethnie Hema, les hommes et les garçons ont soit été tués, soit ont choisi de rester dans leur village pour protéger les biens qu'il leur reste.

Parmi eux, certains sont porteurs du virus du choléra, endémique dans la région, et plus d'une quarantaine de réfugiés congolais sont morts de cette maladie, a annoncé la Croix Rouge.

Au plus fort de la crise, l'Europe a accueilli un million de réfugiés et les médias de la planète ont couvert cette tragédie pendant des mois. A l'inverse, les 4,5 millions de déplacés internes en RDC sont quasiment absents du radar médiatique.

La crise des réfugiés en 2015 en Europe a mis en lumière la situation de ces milliers de personnes qui fuyaient la guerre en Syrie, en Ethiopie ou au Soudan pour trouver refuge en Europe. Pourtant, il y a dans le monde deux fois plus de déplacés internes que de réfugiés et les premiers bénéficient de beaucoup moins d'attention.

Les statistiques du HCR montrent que la RDC n'a jamais connu une pareille détérioration et pour ce qui concerne les réfugiés qui ont franchi une frontière internationale, entre 500.000 et 700.000 Congolais vivent dans les pays voisins tels l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, toujours selon les chiffres de l'ONU.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.