Afrique de l'Ouest: Marché régional des Titres Publics par adjudication - Le Sénégal absent au deuxième trimestre

M. Diouf et son équipe invite également à retrouver quotidiennement sur les comptes sociaux « UMOA-Titres » sur Facebook, Twitter et LinkedIn, toute l'actualité du Marché des Titres Publics de l'Union.

Ceci avec des maturités initiales variant entre ¼ d'année à 1 an pour les BAT et 3 à 10 ans pour les OAT.

Son Directeur l'a fait savoir dans une note adressée aux acteurs dudit marché et qui rend public le calendrier prévisionnel des émissions de titres publics pour le deuxième trimestre de l'année 2018. Ce calendrier indique le volume à mobiliser par chacun des huit Etats membres de l'Union, en fonction des instruments. Il est élaboré en collaboration avec les Etats, sur la base des mises à jour des programmes tirés de leurs lois de finances et plans de trésorerie.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.