Burkina Faso: Politique nationale - Le CDP installe ses structures locales au Nahouri

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) du Nahouri a tenu sa première convention provinciale, le samedi 7 avril 2018 à Pô. Placée sous le thème « Défis futurs du CDP, rôle et place des structures géographiques », cette convention qui a connu une forte mobilisation a été présidée par le président du parti, Eddie Komboïgo.

Pour sa première convention provinciale dans le Nahouri, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a sonné la mobilisation à Pô, le samedi 7avril 2018. Venus des cinq communes de la province, les partisans et sympathisants du parti n'ont pas voulu rester en marge de cette journée particulière pour le parti. Selon les responsables du parti, cette convention constitue une étape très importante avant le congrès qui se tiendra à Ouagadougou les 5 et 6 mai prochains. A la tribune, les représentants des anciens, des jeunes, des femmes ont tous réaffirmé leur soutien au parti de l'épi et de la daba.

Ils se sont également engagés à travailler pour donner plus d'ardeur et de dynamisme au parti, car « la marche vers la victoire a sonné ». Cette première convention a été une occasion pour le président du parti, Eddie Komboïgo, d'installer les structures locales dans la province du Nahouri. A ce titre, la section provinciale est composée de vingt-cinq membres et est dirigée par Victor Akowè Zangouyo, l'actuel maire de la commune urbaine de Pô.

Pour lui, les défis sont énormes dont le plus important est la reconquête des localités perdues. Pour ce faire, le nouveau secrétaire général de la section provinciale du CDP et l'ensemble des militants tendent la main à leurs anciens camarades qui voudraient revenir. Pour Eddie Komboïgo, il faut travailler pour une vraie réconciliation nationale afin que tous les exilés politiques rentrent au bercail.

« Nos camarades ont été emprisonnés, d'autres humiliés mais vous êtes restés fidèles au CDP. Nous allons reconquérir le pouvoir d'Etat par les urnes comme nous l'avons fait de par le passé », a-t-il soutenu.

D'après un membre du bureau politique national du CDP, Hamidou Zibaré, le parti a connu énormément de difficultés après l'insurrection. « Nous étions obligés de nous replier pour voir dans quelle mesure nous pourrions refaire surface », a-t-il affirmé. Avant la cérémonie, les militants ont observé une minute de silence à la mémoire des disparus.