Congo-Kinshasa: Polémique sur le remplacement de trois juges constitutionnels congolais

En Ituri, le gouverneur veut encourager le retour des déplacés internes, plus de 340 000 personnes, selon… Plus »

À ce jour, indique-t-il, ce délai est même dépassé. "On est au-delà pratiquement des trois ans, on a dépassé je crois d'un ou deux jours ! Alors le tirage au sort visait quoi ? De voir chacune des composantes libérée d'un membre ! Au jour d'aujourd'hui, par le décès de l'un et la démission des deux autres, ces trois places sont libérées ! Donc il appartient aux composantes de faire des propositions pour la nomination !" martèle le président du syndicat autonome des magistrats congolais.

La séance n'a pas été conduite à son terme parce que deux juges ont démissionné. Il s'agit de Jean-Louis Esambo qui représente le Conseil supérieur de la magistrature et de Banyaku Luape qui représente le parlement. Ces deux magistrats n'avait pas participé à l'audience de la Cour constitutionnelle qui, en 2016, avait approuvé un report de l'élection présidentielle au-delà de la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre 2016.

