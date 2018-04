Conséquence, a-t-il poursuivi, la première année du PUS a été une accélération des réalisations dans les zones où les attaques terroristes étaient quasi permanentes et la mise en œuvre a été assurée par le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement à travers le secrétariat d'Etat chargé de l'aménagement du territoire.

Pour ce faire, a-t-il fait remarquer, des travaux sont envisagés pour la construction des locaux devant abriter la direction régionale et l'imprimerie. Pendant la phase de débat général, les parlementaires ont soulevé d'autres préoccupations relatives à la diffusion de l'information sécuritaire, la participation des citoyens à l'élaboration du Programme d'urgence pour le Sahel (PUS) et l'implication des collectivités dans sa mise en œuvre. Sur le souci d'assurer la couverture médiatique des actes terroristes sans pour autant faire l'apologie du terrorisme, le ministre de la Communication pense qu'il faut faire la part des choses entre réseaux sociaux et médias animés par les professionnels de l'information.

