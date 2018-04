Burkina Faso: Aménagement urbain à Boussé - Patate chaude dans les mains de la SONATUR

Dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR) a acquis un terrain de 272 hectares (ha) à Boussé en 2005. Un terrain composé de deux sites dont un devait être aménagé pour la commercialisation de parcelles et l'autre pour abriter les familles affectées par le projet. Estimant n'avoir pas été associés au projet, des résidents refusent de quitter la zone SONATUR. Le bras de fer ainsi engagé compromet de jour en jour les chances de réussite du projet. Pendant ce temps, le site disputé attire les spéculateurs fonciers et autres occupants anarchistes.

Un projet de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR) est dans l'impasse à Boussé, localité située à 55 km au nord-ouest de Ouagadougou. Pour mieux accomplir ses missions et surtout éviter les spéculations, la SONATUR s'attache les services d'autres structures comme les mairies et les cabinets privés.

Mais à Boussé, un climat de suspicion et d'incompréhension planent sur cette «collaboration», du moins selon les populations. Selon celles-ci, de nombreux non-dits subsisteraient à divers niveaux. En effet, ce qui s'apparentait être au départ un lotissement commandité par la mairie de Boussé (au profit des populations), va s'avérer être une opération de la SONATUR. «La vérité ne nous a pas été dite.

Nous pensions que c'était un lotissement de la mairie», fulmine Tinga Kabré, propriétaire terrien. Se sentant dupés, les villageois, à ses dires, dénoncent le «deal» passé entre l'ancien maire de Boussé, Alexis Bagré et la SONATUR. Pour les propriétaires terriens, à entendre M.Kabré, c'est une spoliation de leurs terres. «C'est M. Bagré qui a tout manigancé, avec l'aide de ses complices.

Nos terrains se sont ainsi retrouvés entre les mains de la SONATUR», accuse Amado Kabré, propriétaire d'une centaine d'hectares. Malgré ces ressentiments, les travaux d'aménagement du site allaient bon train. Cependant, les familles affectées par le projet et qui devaient être relogées sur la trame d'accueil, ont refusé de céder leurs terres. Elles veulent rester sur place alors que la SONATUR compte réaliser son projet sur le même site. Un bras de fer s'est donc engagé et le projet grippé.

Par ailleurs, les résidents estiment que la trame ne les convient pas et pis encore, ils n'ont pas été associés au projet. «Il n'y a pas eu d'échanges préalables avec les habitants. D'habitude, la SONATUR s'installe en zone périphérique. Mais, cette fois, elle veut chasser les gens de la ville pour les reloger en brousse », peste Amado Kabré. Et Tinga Kabré, de renchérir : «On n'a pas su comment les choses se sont passées ; les techniciens nous ont surpris dans nos maisons avec les piquets ».

Face à cette litanie de plaintes, le maire de l'époque, Alexis Bagré donne sa version des faits. Dans son mémoire en défense, l'ancien bourgmestre soutient que la population a accepté de se plier aux exigences du projet à l'issue de plusieurs rencontres d'échanges. D'où son étonnement face à ce revirement subit. « J'ai rencontré les habitants des quartiers concernés. Et ils ont donné leur accord pour la réalisation du projet », se défend-t-il. Comment la SONATUR s'est-elle alors retrouvée dans ce bourbier inextricable?

Pour Assita Kontongomdé, conseillère juridique de ladite société, «il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie ». Selon elle, la SONATUR n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Et à ce titre, elle affirme que c'est sur la base de la loi sur la Réforme agraire et foncière (RAF) de 1996 que le travail a été fait. «Nos équipes de techniciens sont sorties sur le terrain et des terres leur ont été indiquées », explique-t-elle.

L'actuel maire de Boussé, Nicolas Sawadogo se dit, pour sa part, surpris. J'estime qu'on ne peut pas venir faire la force aux populations», pense-t-il. Tinga Kabré, le propriétaire terrien, lui, se veut on ne peut plus clair : « La SONATUR est venue nous trouver ici, c'est elle qui doit aller ailleurs».

Des parcelles sur des « six-mètres »

Le manque de transparence et le déficit de communication sur les tenants et aboutissants du projet ont sans doute contribué à mettre la SONATUR dans cette position inconfortable. Selon de nombreux témoignages recueillis sur place, les techniciens, venus pour le bornage, ont été pris à partie par des foules en colère dans certains quartiers.

Les visiteurs «indésirables» n'ont eu la vie sauve que grâce à leur talent d'athlète. Au bout du compte, environ 2000 parcelles ont été dégagées sur la trame au profit de 3700 demandeurs. Des témoignages recueillis sur place, résidents et non-résidents ont tous déposé des demandes de parcelles en raison de 8000 FCFA par demande. Ils affirment également avoir convenu, avec la SONATUR, d'un partage à part égale de ces parcelles.

Mais ces propos sont battus en brèche. Mme Kontongomdé déclare n'avoir pas connaissance d'une telle « entente ». Elle dit ignorer également le nombre de résidents réels, à l'issue du recensement. Face à notre insistance pour avoir des chiffres, elle plonge dans une colère noire. «Je ne connais pas leur nombre. La SONATUR n'a pas commandité un recensement avant de faire la trame», lâche-t-elle.

Aujourd'hui, le site de la SONATUR ameute les spéculateurs fonciers et autres occupants anarchistes. Il a été purement et simplement transformé en une zone non lotie où s'entremêlent des maisons construites en matériaux définitifs et des habitats spontanés. Se procurer une part du gâteau, telle semble être désormais la règle en ces lieux. L'invasion de la zone va crescendo.

Et ce, en dépit de l'interdiction formelle annoncée par les autorités municipales. Au cours de notre passage en décembre 2017 et en mars 2018, plusieurs investissements avaient lieu sur le site, au nez et à la barbe des autorités locales, impuissantes.

Entrepreneurs et maçons étaient à l'ouvrage et rien ne semblait les inquiéter. Yacouba Gansonré et Jean Marc Ouédraogo, occupés à tracer les dimensions d'une maisonnette, ont juste le temps de nous répondre. «C'est notre père qui a vendu cette portion de son champ au propriétaire de la maison », lance M. Ouédraogo. Un peu plus loin, une maison en banco se dresse au beau milieu d'une parcelle.

«Comme la parcelle n'a pas été attribuée, nous sommes libres de vendre nos terres à qui l'on veut », fait savoir Tinga Kabré. Bonnet blanc bien dressé sur la tête, Amado Kabré est du même avis.

Depuis belle lurette, il ne cesse de brader ses terres pour des broutilles. «Nous considérons que ce lotissement est nul et non avenu», soutient-il. Après un constat amer sur le terrain, le maire Nicolas Sawadogo reste sans voix. «Des six-mètres ont servi de parcelles, et sur lesquelles des individus ont investi à coup de millions », s'indigne-t-il.

Cependant, il dit afficher sa fermeté en ce qui concerne le départ sans condition des occupants. « Je leur ai signifié qu'ils ne sont pas chez eux. Ils doivent partir, tôles et portes avec», déclare-t-il.

Face à cet ultimatum, le jeune Issouf Kabré, natif de la localité, sollicite l'indulgence des autorités pour cette occupation illégale. « Nous n'avons pas un autre endroit où construire», argue-t-il. Mineurs au moment du recensement, ses camarades et lui devenus adultes, aspirent aussi à avoir un chez soi. De morcellement en morcellement, le site de la SONATUR n'est plus que l'ombre de lui-même. Si bien que les autorités ne savent plus à quel Saint se vouer.

L'avenir du non-loti

Une chose est sûre. La résolution de cette équation est un impératif pour les autorités communales de Boussé. «Nous avons des solutions. Nous sommes capables de résoudre cette question qui n'honore pas notre commune », clame le maire Nicolas Sawadogo. Les résidents suggèrent que la SONATUR se déporte sur la trame, au lieu de se focaliser sur le site querellé. Une proposition balayée du revers de la main par les responsables de la société en charge de l'aménagement urbain. « Nous avons refusé de changer de lieu, ce qui a naturellement entraîné un blocage », reconnaît Assita Kontogomdé.

Aussi, d'un point de vue juridique, la SONATUR est confortée dans sa position par une attestation d'attribution qui lui a été délivrée par la mairie. «Nous avons une attestation d'attribution pour le site. L'autorité nous a délivré ce document dans les règles de l'art», justifie-t-elle. Maniant la carotte et le bâton, le maire Nicolas Sawadogo essaie de raisonner les protagonistes. Sous sa houlette, le dialogue, rompu depuis des années, a repris de plus belle.

Les protagonistes, réunis autour d'une même table, discutent des voies et moyens pour résoudre la crise. «J'ai fait des propositions et les résidents ont tous accepté», rappelle le maire, tout en se refusant de dévoiler le contenu de ces propositions. A l'en croire, plusieurs cas de figure se présentent.

Soit la SONATUR accepte de se déporter vers la trame d'accueil et le débat est clos, soit la mairie se saisit du dossier, avec l'accord du ministère en charge de l'habitat, pour poursuivre le travail. Chez les propriétaires terriens, l'on plaide pour un nouveau recensement où tous les occupants seront pris en compte.

«Nous sommes partants pour de nouveaux lotissements, à condition de procéder à un nouveau recensement qui tienne compte des résidents actuels», laisse entendre Amado Kabré.

Selon Issouf Kabré, il y a de l'espace à profusion autour de la ville pour effectuer un nouveau lotissement. «Si les terrains bornés sont insuffisants, il faut lotir les villages environnants pour dégager le plus grand nombre de parcelles au profit de la population », conseille-t-il. Même conviction chez le maire Nicolas Sawadogo qui n'exclut pas une opération d'envergure, s'il a l'accord du ministère de l'habitat.

A propos du sort des mineurs devenus adultes, que les précédents recensements n'ont pas pris en compte, le maire Nicolas Sawadogo songe déjà à la construction des logements sociaux.

« Je pense qu'avec les 40 000 logements lancés par le gouvernement, des solutions pourront être trouvées», espère-t-il. Somme toute, les protagonistes sont unanimes à reconnaître le bien-fondé du projet et son impact sur le développement de la ville. Et même si ce que la SONATUR a sorti comme trame ne suffit pas, souligne Mme Kontogomdé, la mairie peut commanditer un lotissement. En attendant, une question brûle les lèvres à Boussé : «Que devient alors ce non-loti ? ».