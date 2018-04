Nigeria: Le coup de poker de Buhari

Le président nigérian a pris de cours ses compatriotes. Alors que nombre d'entre eux pensaient qu'il allait prendre sa retraite, à cause de ses ennuis de santé, Muhammadu Buhari a annoncé, le lundi 9 avril 2018, son intention de briguer un second mandat en février 2019. « La victoire est assurée par la grâce de Dieu, et ensemble nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria », a-t-il déclaré, sur le compte Twitter officiel de la présidence.

Tiraillé entre détracteurs et admirateurs, le septuagénaire entend ainsi solliciter l'investiture de son parti, All Progressives Congress (APC), pour mener à bien son nouveau projet de bail. Avec cette annonce, l'homme fort d'Abuja met fin à des mois de suspense, puisque son avenir est devenu un grand centre d'intérêt pour la nation. Seulement, il ne pourra pas faire taire la polémique de sitôt à son sujet. La réalité pouvait être autre si Buhari n'avait pas multiplié les séjours médicaux en Angleterre.

Depuis plus d'un an, il est devenu un habitué des cliniques londoniennes, à cause d'une maladie non dévoilée jusque-là par son entourage. En mars 2017, des rumeurs sur son décès avaient même circulé, à la faveur d'un long séjour, avant qu'il ne regagne dare-dare le pays pour reprendre fonction. Les allers et retours de Buhari ont fini par plonger une bonne partie de ses compatriotes dans une grande inquiétude, les poussant à appeler à sa démission.

Le général à la retraite, qui avait déjà dirigé le Nigéria dans les années 80 à la suite d'un coup d'Etat, a pris de l'âge et n'a plus manifestement ses forces d'antan. L'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2011 n'a visiblement plus le physique de l'emploi. Son goût pour le pouvoir est certes indéniable, mais son aptitude à la fonction suprême est mise à rude épreuve.

A telle enseigne que des Nigérians s'interrogent sur sa capacité à gouverner le pays. A la vérité, la charge de conduire les affaires publiques repose sur les épaules du vice-président, Yemi Osinbajo, condamné à donner le meilleur de lui-même, avec les absences répétées du maître à bord. Outre son état de santé qui constitue un frein à ses ambitions aux yeux de nombre de Nigérians, les actions de Buhari à la tête de l'Etat ne sont guère appréciées. Le premier défi majeur qui s'imposait à lui est la sécurité, domaine où les résultats sont difficilement saisissables.

Buhari a beau crié que Boko Haram est « défait », on a du mal à le croire, à voir les attaques répétées et la capacité de nuisance intacte du groupe terroriste. Rien qu'au mois de février dernier, 110 jeunes filles ont été enlevées à Dapchi, une localité du Nord-Est, rappelant le triste scénario du kidnapping des lycéennes de Chibok en 2014. Il faut admettre que l'armée nigériane n'a pas encore surmonté ses failles, pour être en mesure de faire face aux attaques terroristes permanentes.

Considéré dans un premier temps par Boko Haram comme une personne de confiance avec qui il est possible de négocier, Buhari s'est montré plutôt offensif depuis le début de son mandat, sans pour autant réussir à faire trembler l'organisation d'Aboubacar Shekau.

Autre limite : l'engagement du président à lutter contre la corruption pour assainir le milieu économique, peine à produire des résultats probants. Le phénomène a toujours la peau dure au Nigéria, pays aux potentialités économiques importantes, sapant ainsi les efforts d'une gestion saine des finances publiques.

Une certaine opinion reproche aussi à Buhari son manque de contact avec les populations et leurs réalités, en ce qu'il se déplace rarement à l'intérieur du pays depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Dans ces conditions, on se demande comment le président nigérian va convaincre les électeurs de voter à nouveau pour lui. Ses arguments pourraient ne pas voler haut dans ce pays où la déception à son égard est consommée.

L'espoir qu'il incarnait au départ pour le peuple nigérian s'est amenuisé, au regard de sa gouvernance pour la moins chaotique. C'est pour cette raison que son devancier de président, Olusegun Obasanjo, qui comptait parmi ses soutiens de taille, lui a finalement demandé de prendre sa retraite, pour permettre au pays de prendre un nouvel élan.

De toute évidence, ce conseil n'a pas eu d'effet sur le téméraire Buhari, plus que jamais déterminé à conserver son fauteuil, malgré les critiques à son encontre. Il résiste, tel un valeureux soldat au combat, mais a-t-il réellement pris la mesure de la situation socioéconomique pas très enviable de son pays ? Son attitude ne semble pas l'indiquer.