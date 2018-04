Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Des masques s'en prennent à un poste de santé

Mais contacté au téléphone, le major du CSPS, Yassia Nacanabo, a rassuré que son staff reprendra incessamment le travail, avec toutes les mesures sécuritaires qui ont été prises par les autorités coutumières et communales. Il a salué la réaction rapide des autorités coutumières et municipales.

Lors de cette descente, un masque s'en est pris au personnel du poste de santé, violentant ainsi des agents et des patients. Selon le président du Comité de gestion (COGES) du CSPS, Inoussa Zouma, trouvé sur place, trois agents, une patiente et son nourrisson ont, au total, été violentés lors de cette bavure. Juste après l'incident, à entendre le conseiller du secteur, Abdoulaye Sanon, autorités coutumières et communales ont unanimement condamné l'acte.

Des masques manifestant dans un cadre traditionnel, s'en sont pris au personnel et à un patient du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Bolomakoté (secteur n°6 de Bobo-Dioulasso), le lundi 9 avril 2018, aux environs de midi. Le CSPS est fermé, le personnel n'a pas repris service, craignant toujours pour sa sécurité. Constat dans la matinée du mardi 10 avril 2018.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.