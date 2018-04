Le Chef de l'Etat a indiqué que le fait que le nouveau Président sierra léonais ait choisi de réserver sa première visite au Sénégal témoigne de l'intérêt qu'il a à développer une relation spéciale bâtie sur l'amitié et sur l'intérêt réciproque des deux pays. «Et naturellement, en tant que frère et ami, je voudrais partager avec lui l'expérience que nous avons au Sénégal. Nous avons aussi à apprendre de la Sierra Léone. Et je lui souhaite bon vent pour ses nouvelles missions qu'il entame à la tête de la Sierra Léone», a ajouté le Président Sall.

Le nouveau Chef de l'Etat de la Sierra Léone a déclaré que Macky Sall est son ami de longue date. «Le Président, Macky Sall est un frère et j'ai choisi de venir lui rendre visite, parce que je l'ai toujours pris pour mon frère», a dit le nouveau Président interrogé par nos confrères de la Rts après son tête-à-tête avec le Président de la République, Macky Sall. L'hôte du Sénégal a déclaré avoir discuté avec son homologue d'une variété de sujets sur la gouvernance et l'économie. «Nous voulons voir comment le Sénégal peut aider la Sierra Léone à aller de l'avant. Le Président est aussi pour nous un modèle, un démocrate. C'est une bonne personne avec qui ont peut s'associer», a souligné Julius Maada Bio.

