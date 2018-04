Sénégal: Procès Imam Ndao et co-prévenus - La défense juge la procédure illégale

Les avocats de l'Imam Alioune Ndao et de ses co-prévenus jugent la procédure contre leurs clients «irrégulière» car manquant de «base légale». Ils ont maintenu les mêmes exceptions hier, au deuxième jour du procès.

Les avocats de la défense ont apporté, hier, la réplique au maître des poursuites, Aly Ciré Ndiaye. Dans son intervention d'avant-hier, le procureur avait apporté des précisions sur les exceptions soulevées par les conseils des prévenus, notamment sur l'ordonnance de renvoi rectificative du doyen des juges d'instruction et sur le principe de la non-réactivité de la loi. Me Samba Ametti, dans son intervention, a indiqué que la loi de 2016 sur le terrorisme ne peut pas s'appliquer contre les accusés parce que les faits commis sont antérieurs à son entrée en vigueur.

De même, les prévenus, a-t-il dit, ne peuvent pas être condamnés sur la base de la loi de 2007 qui a été abrogée et remplacée par la loi de 2016. «En matière pénale, on ne peut être poursuivi que sur la base d'une loi qui existait au moment des faits», a ajouté Me Ametti pour conforter son argumentaire. Selon le conseil de la défense, l'abrogation de la loi de 2007 est comme «une sorte d'amnistie» pour ses clients. Me Abdou Gningue, avocat de l'accusé Youssouph Mballo, a abondé dans le même sens en précisant que l'acte préparatoire ne peut pas être réprimé aujourd'hui.

Dans cette affaire, l'avocat considère la loi de 2016 comme les actes préparatoires contre le terrorisme. Ce qui lui a fait dire qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un sur la base d'une nouvelle loi qui étend le champ d'incrimination.

«Cette procédure est irrégulière, elle manque de base légale», a dénoncé Me Gningue. Me Mounir Balale a ajouté que «les faits sont antérieurs à cette nouvelle loi». Celle-ci étant plus sévère, «elle ne peut pas rétroagir», a-t-il argumenté. Apportant sa réplique, le procureur Aly Ciré Ndiaye a rappelé à la défense que l'ordonnance de renvoi rectificative a été notifiée à l'ensemble des accusés. Pour étayer son propos, il a brandi deux ordonnances de renvoi notifiées aux accusés Mohamed Mballo alias Zir Kif Lee et Mohamed Abou Diallo. «Maintenant, qu'on ne me dise pas que l'ordonnance n'a pas été notifiée», a démonté le procureur.

Sur la légalité de la procédure qui, selon lui, est «le cheval de bataille de la défense», le procureur a indiqué que toutes les infractions retenues contre les accusées résultent de la loi de 2007.

Cas du mineur

Selon lui, la loi 2016-29 est intitulée : «loi 2016-29 modifiant». «C'est une loi qui modifie. L'article 3 qui est agitée dit que les articles 279-1 et 279-5 sont abrogés et remplacés», a ajouté le procureur tout en précisant que toutes les dispositions de la loi de 2007 ont été intégralement reprises dans la nouvelle loi. «Il n'y a pas quelque chose qui a été enlevé et jeté. Ce sont juste des améliorations qui ont été apportées. Toutes les infractions qui leurs sont reprochées ont été reprises intégralement dans les dispositions de la loi de 2016», a renchéri le maître des poursuites.

Aussi, les avocats de la défense ont-ils soulevé la compétence du tribunal à juger le prévenu, Mamadou Seck qui était mineur au moment de son arrestation. Le prévenu avait exactement 16 ans quand il a été arrêté. C'est pourquoi son avocat Me Hilal a demandé que le benjamin du groupe soit jugé par le tribunal des mineurs. Mais, pour le procureur, c'est une question de choix du législateur sénégalais de juger un mineur devant un tribunal pour adulte pour des faits liés au terrorisme. Donnant l'exemple du Cameroun, Aly Ciré Ndiaye a révélé que «dans ce pays qui vit le terrorisme, tous les actes de terrorisme sont déférés devant le tribunal militaire qui est le seul compétent à les juger».

Donc, c'est une question de choix. «La chambre est compétente pour juger Mamadou Seck», a martelé le procureur. Son avis est loin d'être partagé par Me Demba Ciré Bathily, qui apporte cette réponse : «Si un avocat commet un acte terroriste ou un magistrat, est-ce qu'ils seront jugés ici ou est-ce qu'ils seront jugés devant leur juridiction ?» «Si on a les réponses à cette question, on a les réponses concernant le mineur», a ajouté Me Bathily. Finalement, la chambre s'est déclarée incompétente pour le cas du mineur. Toutes les autres exceptions ont été jointes au fond par le juge.

LES RÉVÉLATIONS FRACASSANTES DES PRÉVENUS MOHAMED NDIAYE ET IBRAHIMA DIALLO

Les prévenus Ibrahima Diallo et Mohamed Ndiaye ont fait de graves révélations devant la barre hier. Les deux co-accusés confirment avoir été dans les rangs de Boko Haram non pas pour combattre mais pour apprendre le Coran.

L'audition des prévenus a commencé hier. L'accusé Mohamed Ndiaye alias Abu Yusuf est le premier à répondre aux interrogations du juge et du procureur. Entouré de son avocat Me Ndéné Ndiaye et d'un interprète, le prévenu a confirmé avoir participé à deux réunions à Rosso et à Richard-Toll. «Quel a été le motif de ces deux réunions ?», demande le juge au prévenu. Réponse : «Nous voulions partir en Syrie sur proposition d'un nommé Moustapha Diop». Mais, au lieu d'aller en Syrie, Mohamed Ndiaye s'est rendu au Nigéria pour apprendre le Coran, avoue-t-il. L'accusé a indiqué, devant le juge, qu'il n'est pas «un homme violent» et il n'a jamais commis un acte violent.

Son voyage au Nigéria, dit-il, a été financé par le nommé Ibrahima Bâ établi en Mauritanie. Pour se rendre au Nigéria, rappelle-t-il, il a pris un bus à partir de Kaolack pour atterrir au Niger. Ensuite, il a regagné des localités contrôlées par le groupe Boko Haram. «Est-ce que tu n'étais pas parti rejoindre les rangs de Boko Haram ?», lui demande à nouveau le juge. «Non», répond l'accusé.

Cependant, le juge lui a rappelé qu'il y a beaucoup de contradictions entre ses dires pendant l'enquête préliminaire et ses réponses devant la barre. Mais l'accusé reconnaît avoir fait les localités d'Abbadam, Goza et Sambissa. Une fois dans les territoires contrôlées par Boko Haram, Mohamed Ndiaye avoue avoir trouvé sur place les nommés Ibrahima Coulibaly, Ibrahima Diallo alias Abu Omar, Abou Diallo alias Abu Jendel. «Avez-vous subi une formation au Nigéria ?», lui demande le procureur. «Non je n'ai fait aucune formation », persiste-t-il.

Le procureur Aly Ciré Ndiaye continue, lui rappelant sa déclaration devant le magistrat instructeur. Le prévenu Mohamed Ndiaye a confirmé : «Pendant mon séjour, j'ai appris le Coran. Nous avons fait aussi la formation du maniement des armes et les techniques de conduite des chars de combat. Je n'ai participé à aucun combat mais j'en étais témoin». «Connais-tu Moustapha Diallo alias Abu Dardar ?», demande encore le procureur. «Oui», confirme l'accusé, qui révèle que c'est Moustapha Diallo qui lui a effectivement appris à manier les armes. «Avez-vous connu Cheikh Ibrahima Dieng», ajoute Aly Ciré Ndiaye. «Oui, je le connais », répond l'accusé. «Où se trouve-t-il ?», interroge le procureur. «Il a rendu l'âme au cours d'un bombardement aérien à Goza», dit le présumé. «As-tu tenté de le sauver ?», demande le procureur. «Non, ce n'était pas possible parce que les avions bombardaient la zone», répond-il.

Rencontre avec Aboubakr Chekau de Boko Haram

Le procureur a aussi rappelé au prévenu qu'il a répondu ceci devant les enquêteurs : «Avant de partir au Nigéria, je savais conduire et je disposais déjà d'un permis de conduire. C'est pourquoi je n'ai eu aucune difficulté pour conduire des chars de combat légers. J'ai également maîtrisé toutes les positions de tirs, à savoir la position à genou, la position couchée et la position debout.

Mais, je n'ai pas appris à tirer sur un avion en plein vol. Je regrette d'avoir intégré ce réseau de djihadiste. J'ai été victime de l'influence de certains compagnons». Mais Mohamed Ndiaye nie avoir avoué devant les enquêteurs qu'il a appris les positions de tir. Après Mohamed Ndiaye alias Abu Yusuf, son co-accusé Ibrahima Diallo est appelé pour audition. Celui-ci a aussi avoué s'être rendu au Nigéria sur demande d'un certain Zaid Bâ qu'il a rencontré en Mauritanie. «Aller au Nigéria pourquoi faire ?», lui demande le procureur. «Il m'avait dit que c'est la charia qui était de rigueur en Mauritanie. J'y étais pour apprendre», répond Ibrahima Diallo. Il a alors quitté le territoire sénégalais en compagnie de Mouhamadou Lamine Mballo, Ibrahima Bâ et Abdou Aziz Dia. Il a été accueilli au Nigéria par Abu Amir. «J'ai trouvé sur place Yaffa, Moussa Mbaye, Abu Djahid», ajoute-t-il. «Que faisiez-vous au Nigéria», demande le juge. «Personnellement je n'étais pas au Nigéria pour combattre et je n'ai pas combattu», dément Ibrahima Diallo. «As-tu vu Aboubakr Chekau ?», lui demande à nouveau le juge.

L'accusé confirme qu'il a rencontré Chekau suite à une dispute dans les rangs des Sénégalais. C'est après cette rencontre avec le chef de Boko Haram qu'Ibrahima Diallo, Mohamed Ndiaye et Matar Diokhané ont emprunté le chemin du retour. «On nous avait demandé de déchirer nos cartes d'identité et nos passeports avant de quitter le Nigéria», révèle l'accusé.

Face aux questions pressantes du juge, Ibrahima Diallo finit par avouer qu'il a reçu, une fois à Dakar, 44 billets de 500 euros, soit près de 15 millions de FCfa des mains de Coumba Niang, la femme de Matar Diokhané. Après avoir reçu cette somme, dit-il, il a remis 4 millions de FCfa à Latyr Niang. «Et le reste ?», questionne encore le juge. «Le lendemain, je suis parti à Kaolack et j'ai remis 8 millions de FCfa à imam Alioune Ndao parce que je devais me rendre en Gambie», révèle Ibrahima Diallo. «Imam Aliou Ndao savait-il d'où tu venais ?», lui demande le juge. «Non je pense pas», répond-il.