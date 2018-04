Afrique Centrale: Génocide rwandais - La France représentée à la cérémonie du souvenir

Le Tchad n'est plus sur la liste noire des Etats-Unis. Le Département d'Etat américain a annoncé… Plus »

L'ambassade du Rwanda en France organisait hier, mardi 10 avril, à Paris une cérémonie de commémoration du génocide. En 1994, 800 000 personnes à majorité tutsi y avaient trouvé la mort. Signe du réchauffement des relations entre Paris et Kigali, plusieurs diplomates français et une conseillère du président Macron ont assisté à cette cérémonie du souvenir.

