Afrique: Elim CAN dames 2018 - Côte d'Ivoire, Algérie et Gambie qualifiés

Fin mardi des matchs retour du 1er tour des éliminatoires de la CAN dames 2018. La Côte d'Ivoire, l'Algérie et la Gambie ont assuré leur passage au second tour, laissant sur le carreau respectivement le Maroc, le Sénégal et le Burkina faso.

A Banjul, le Burkina Faso victorieux 2-1 à Ouagadougou s'est incliné sur le même score sur des buts de Adama Tamba et Ramata Kounda contre son camp. Salimata Simpore permet aux Etalons d'aller aux tirs au but. La Gambie se montre plus adroite dans la séance.

Belle performance des Fennecs dames à Alger avec une victoire 2-0 sur le Sénégal. Si les Lionnes ont dominé la partie, les hôtes ont pris l'avantage sur penalty par Sekouane avant d'enfoncer le clou en fin de match grâce à Benaichouche.

A Abidjan, la Côte d'Ivoire n'a pas marqué de buts mais se qualifie devant le Maroc (0-0) notamment grâce au but marqué à l »extérieur une semaine plus tôt (1-1).

Dans la journée, l'Ethiopie s'est également qualifiée devant la Libye 7-0.

Les confrontations du deuxième tour des éliminatoires de la CAN dames 2018 sont connues.

Les résultats du jour

Gambie 2 (5-3 tab) Burkina Faso 1

Côte d'Ivoire 0 Maroc 0

Algérie 2 Sénégal 0

Ethiopie 7 Libye 0

Swaziland 1 Lesotho 2