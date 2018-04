Congo-Brazzaville: Intervention contre les sinistres - L'Asecna et la sécurité civile congolaise unissent leurs forces

Pour le représentant de l'Asecna, ce protocole définit non seulement les contours de cette coopération en matière d'intervention contre les sinistres, mais constitue aussi un cadre de partage d'expérience. Pour le suivi et l'évaluation des activités qui seront conduites dans le cadre de cette coopération, un comité composé des représentants des différents organismes sera mis en place.

La coopération permettra désormais aux services compétents de l'Asecna de venir, en cas de besoin, en renfort des services de la sécurité civile et inversement. L'objectif poursuivi étant d'assurer efficacement la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas de sinistre.

Le protocole d'accord d'assistance mutuelle entre les deux structures a été signé, le 10 avril à Brazzaville, par le directeur général de la Sécurité civile, Albert Ngoto, et le représentant de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), Joachim Tchissambou M'Boundou.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.