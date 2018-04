Congo-Brazzaville: Rencontres littéraires - L'anthologie « Ecrire à Pointe-Noire » présentée à Brazzaville

L'ouvrage a été présenté au public, le 10 avril, à La Librairie Les Dépêches de Brazzaville, par neuf des vingt écrivains dont les textes y sont compilés, parmi lesquels Gabriel Mwènè Okoundji..

Fruit d'une rencontre au sein de la phratrie congolaise, l'anthologie de cent quatre-vingt-quatorze pages a été conçue par plusieurs écrivains sous la direction de Gabriel Okondji et de Caya Makhelé. Elle met en commun, au-delà des clivages de genres, les témoignages que portent sur leur pays et leur environnement les écrivains, les poètes et les conteurs vivant sur le sol de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville.

En effet, comme la littérature est un témoignage destiné à se perpétuer de génération en génération, « Ecrire à Pointe-Noire » se veut être, parmi tant d'autres balises passées et à venir, une empreinte désormais indélébile de la fécondité littéraire congolaise.

Quelques écrivains, présents à la cérémonie, ont expliqué au public les véritables raisons les ayant motivés à apporter leurs contributions à cette œuvre de l'esprit. La plupart d'entre eux ont évoqué le fait que cette anthologie les a aidés à se faire découvrir par le grand public, donc à sortir de l'anonymat.

Parmi les invités, le Pr André Patient Bokiba a salué cette initiative qui complète, selon lui, tant d'autres projets déjà achevés ou en chantier. Par ailleurs, il a été marqué par le titre de cette œuvre qui renvoie à un référent plein de significations, à savoir « Ecrire à Pointe-Noire », lieu mythique plein d'histoires et ville ayant été le berceau de plusieurs écrivains congolais : Jean Baptiste Taty Loutard, Tchicaya U'Tamsi ; Tchitchelé Tchivila ; Aimée Mambou Gnali, etc. Le Pr Bokiba a loué, en outre, le génie d'Okoundji et de Caya, deux initiateurs de ce projet d'anthologie.

Interrogé sur l'idée l'ayant conduit à mettre en chantier ce projet, Gabriel Mwènè Okoundji a déclaré : « Tout part de l'invitation, en avril 2016, de Fabienne Bidou, directrice de l'Institut français de Pointe-Noire, pour des ateliers littéraires, notamment avec les lycéens, mais également des conférences publiques. C'est lors de ces rencontres que je fais la connaissance des artistes et des écrivains que compte cette ville. Et nous nous sommes reconnus dans l'esprit de la phratrie. A plusieurs reprises, nous avons partagé dialogues, échanges, projets, rêves, inquiétudes. Et l'idée de cette anthologie est venue ».

De plus, d'autres invités à la cérémonie ont reconnu la richesse de la littérature congolaise, après la lecture des extraits de leurs œuvres par les auteurs de cette anthologie. Ils ont exhorté les élèves, étudiants et le grand public à s'intéresser de plus en plus aux œuvres littéraires, rangeant au second rang la tendance effrénée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sans pour autant rénier leur importance pour la culture, la formation et l'information de l'homme.