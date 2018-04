Congo-Brazzaville: Musique - Niska découvre le pays de ses origines

Le jeune rappeur français, originaire du Congo Brazzaville, a foulé pour la première fois le sol de ses ancêtres où il a livré deux concerts, d'abord le 7 avril à Brazzaville, puis le lendemain à Pointe-Noire. Après ces deux spectacles, l'artiste a donné une conférence de presse dans la ville océane au cours de laquelle il a exprimé son amour pour le Congo.

Pour un premier contact avec le public, Niska, de son vrai nom Stanislas Dinga Pinto, a livré deux concerts exceptionnels dans les deux grandes villes du pays. Ce retour au bercail lui a fait du bien et permis de puiser dans ses origines. « Je suis très ravi d'être ici, dans mon pays d'origine, pour deux concerts, le public est accueillant. C'était vraiment chaud, surtout quand ils ont chanté l'hymne national. Le Congo est un pays avec plein d'avenir et l'impossible n'est pas congolais », a déclaré Niska pendant sa conférence de presse, à la direction départementale d'Airtel, après son concert à Pointe-Noire.

Dans cette ville, l'artiste a livré un spectacle magnifique. Plus d'une heure et demie, Niska a captivé un public venu très nombreux remplir l'auditorium du Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, situé à Mpita, dans le premier arrondissement. Les Ponténégrins ont pu apprécier le jeune et dynamique artiste qui a su établir un bon contact avec eux pour jouer sa musique et répondre avec un plaisir non dissimulé aux applaudissements prolongés.

Déterminé et passionné par la musique, Niska est considéré aujourd'hui comme l'une des stars de la nouvelle scène musicale française. Son énergie et sa passion pour la musique n'ont pas de limite. Après le Congo, il s'envolera pour Conakry, en République de Guinée, dans le cadre de sa tournée africaine. Depuis 2015, Niska fait danser dans l'hexagone et en Afrique. Après son featuring avec maitre Gims sur « Sapés comme jamais », qui a marqué les esprits en 2016, la nouvelle coqueluche a connu une ascension fulgurante sur la scène du rap français.

En juillet dernier, Niska a mis sur le marché du disque l'un des plus grands tubes de cette année-là, à savoir « Réseaux ». Le single a, d'ailleurs, été certifié diamant et est resté onze semaines numéro 1 du top singles, accompagnant la sortie de son nouvel album « Commando » qui a été également numéro 1 des ventes pendant quatre semaines consécutives. Aujourd'hui, cet album est certifié disque d'or puis disque de platine.

Fort de ce succès, Niska est devenu un artiste adulé par tous et demandé partout. Et c'est grâce à Airtel Congo, sponsor officiel de ce spectacle, et Axel Congo, promoteur de l'évènement, que Niska a pu rejoindre pour la première fois la République du Congo. Notons que pendant sa conférence de presse, Niska était accompagné de Fabrice Tiacoh, directeur général d'Axel Congo, Moussa Soumbounou, directeur général adjoint du label U live, sa maison de production, et Aymar Koubémba, responsable de la communication à Airtel Congo.