Congo-Brazzaville: Sports de travail - Les équipes mobilisées pour la nouvelle saison

La Ligue départementale de Pointe-Noire a lancé, le 31 mars, dans le cadre de son programme d'activité de la saison sportive 2017-2018, le tournoi qui se déroule en deux disciplines, à savoir le nzango et le football.

Le tournoi de mise en jambes regroupe les hommes et les femmes des administrations publiques, des sociétés privées et associations. Au nzango, huit équipes y prennent part. Il s'agit d' Avia nzango, AS Louzolo-Amour, le Port autonome de Pointe-Noire, Ilogs, DRTV, MCRTV, Congo-Rep, Digemar. Six équipes de football, notamment Avia, Ilogs, MCRTV, Port autonome, Soco EPC et Digemar ont été retenues

En match comptant pour la deuxième journée discuté le 8 avril, Congo Rep a battu Digemar ( 38-36) et le Port autonome de Pointe-Noire s'est imposé par forfait face à MCRTV. Rappelons que lors de la première journée, Avia nzango et AS Louzolo ont fait un match à égalité (40-40), tandis que Digemar s'est imposé face au Port autonome ( 36-33). Au football, Port autonome a renversé Ilogs sur la petite marque d'un but à zéro.

Informant ses partenaires sur la suite du programme d'activité, le premier vice-président de la ligue départementale des sports de travail, Safulei Milandou, a annoncé l'organisation, le 29 avril, de la marche continentale sous la supervision de l'Organisation des sports du travail en Afrique (Osta). Cette activité, a-t-il dit, se déroulera simultanément dans les deux grandes villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. À l'issue de cette marche, tous les départements prendront le relais pour l'organisation des championnats départementaux afin de distinguer les équipes qui participeront au championnat national prévu pour le mois de mai.

Notons qu'au cours de ces championnats édition 2018, il est prévu l'initiation à FUT-sal et à la pétanque sous l'instruction de l'Osta. Safulei Milandou a, enfin, lancé un appel aux responsables des équipes des administrations publiques et privées, des entreprises et associations qui hésitent encore de se joindre à eux. «L'échec du championnat national, l'année dernière, n'incombe pas à la ligue. Les équipes qui voudront participer au tournoi peuvent s'engager. La liste reste ouverte », a-t-il indiqué.