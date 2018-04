Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Lubum Comedy Club, l'incontournable rendez-vous culturel

En Ituri, le gouverneur veut encourager le retour des déplacés internes, plus de 340 000 personnes, selon… Plus »

Le succès du Lubum Comedy Club tient au talent des humoristes qui s'y succèdent. Ils savent « repeindre l'actualité et les éventements quotidiens d'une manière drôle et décapante ,dans une ambiance familiale », nous a confié Benjamin Kahitare.

Il nous revient que cette soirée mémorable du 30 mars était animée par la fabuleuse Abelle Bowala, muée en maître de cérémonie. Star à part entière révélée à Toseka, le Festival international d'humour de Kinshasa, l'aînée des Nyotas résidant aussi à Kinshasa avait pleinement assuré à sa seconde participation au Lubum Comedy Club. L'ambiance était d'autant plus folle que « les femmes avaient pris le pouvoir » à ce dernier show, volant la vedette à Jackson Bukasa et Papy Kapend également à l'affiche.

Benjamin Kahitare est heureux d'avoir déjà réussi à faire en sorte que « la ville de Lubumbashi vibre depuis peu, d'une nouvelle énergie humoristique », dit-il. Immense est dès lors sa joie de constater qu'en moins d'un semestre, « le Lubum Comedy Club est devenu un événement culte de la RDC». En effet, il s'arrange à chaque fois pour que l'affiche de son événement soit toujours des plus attrayantes. Ainsi, parti de son One man show inaugural, la scène lushoise, affirme-t-il, « reçoit déjà les humoristes de tous les coins du pays ». Hormis les artistes venus de Likasi et de Kolwezi, en mars dernier, les Nyotas, le remarquable duo féminin kinois, a fait sensation au Balcon Salvibena.

Scène découverte créée par l'humoriste Benjamin Kahitare avec la grande ambition « d'accompagner l'essor d'un écosystème de la nouvelle génération d'humoristes africains », le Lubum Comedy Club prend un sérieux ancrage dans Lubumbashi. En effet, lancé le 29 décembre à l'occasion de la soirée One man show de son initiateur, l'événement a depuis gagné l'estime de la population qui prend désormais d'assaut le Balcon Salvibena, à chaque fois qu'il se tient. Il n'a pas fallu bien longtemps pour que la sauce prenne et que Lubum Comedy Club se taille une place de choix dans l'espace culturel de la ville cuprifère où les talents artistiques foisonnent.

Depuis décembre, les Lushois ont pris l'habitude de se retrouver, pour leur plus grand bonheur, autour de l'événement qui réunit sur scène des humoristes de leur ville et d'ailleurs, chaque dernier vendredi du mois au Balcon Salvibena.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.