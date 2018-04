Congo-Brazzaville: Affaires - Inauguration du siège de la BSCA bank à Brazzaville

L'immeuble (R+15), bâti en plein cœur de la capitale, a été officiellement mis en service, le 10 avril, par le chef de l'Etat congolais, en présence de la vice-présidente de la Banque agricole de Chine, Guo Ningning.

L'ouvrage dont les travaux ont duré deux ans, pour un coût global de trente-cinq milliards de francs CFA, mesure 72m de hauteur. Il compte huit cents postes de travail, un restaurant et une salle de conférences d'une capacité respective de cent cinquante personnes.

C'est un bâtiment intelligent, éligible au prix Luban décerné aux édifices les plus beaux et modernes réalisés par les sociétés chinoises en Chine ou ailleurs, selon le président du conseil d'administration de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA bank), Roger Rigobert Andely.

« Cet immeuble est conforme à la stratégie de développement à long terme de la BSCA bank. En effet, aujourd'hui, ce bâtiment abrite le siège de la banque pour le Congo, demain, il abritera le siège de la banque pour la zone Cémac et après-demain pour toute l'Afrique. Nous misons sur l'Afrique émergente et nous avons construit notre siège continental une fois pour toute », a-t-il indiqué.

La BSCA bank a lancé ses activités en 2015 et ouvert l'an dernier un siège à Pointe-Noire et un autre à Brazzaville où elle construit des agences à Bacongo (marché Total) et Poto-Poto, deuxième et troisième arrondissement. La banque a installé trente distributeurs et guichets automatiques de billets en 2017 contre deux en 2016. Elle prévoit, cette année, l'installation de cinquante distributeurs supplémentaires. Le nombre d'agents est passé de soixante et onze en 2016 à quatre-vingt-dix en 2017 dont 75% des Congolais.

Les activités de la banque ont connu un accroissement. Les dépôts de la clientèle ont atteint cent cinq milliards de francs CFA en 2017 contre soixante milliards en 2016. Les crédits au secteur privé sont passés de vingt-six milliards de francs CFA en 2016 à quatre-vingt-douze milliards en 2017.

Les premiers bénéfices de la banque sur l'exercice comptable clos au 31 décembre 2017 sont de 1,7 milliard de francs CFA, après une perte de quatre cent cinquante-deux millions de francs CFA en 2016. « Nous sommes donc en avance sur notre business plan qui prévoyait les premiers bénéfices à fin 2018 », a expliqué Roger Rigobert Andely.

De son côté, le ministre des Finances et du budget, Calixte Nganongo, a déclaré que « malgré la crise, le système bancaire national est resté généralement résilient et continue de soutenir l'économie ».

Née de l'initiative des présidents Denis Sassou N'Guesso du Congo et Xi Jinping de Chine, la BSCA bank est le onzième établissement bancaire installé au Congo. Elle est détenue à 50% par la Banque agricole de Chine qui occupe le sixième rang mondial. Les actionnaires de la BSCA bank envisagent d'augmenter son capital de cinquante-trois milliards de francs CFA à soixante-treize milliards à la fin 2018.

« La Banque agricole de Chine accorde une importance au développement de la BSCA bank. Elle lui apporte un soutien technique et un appui dans la formation du personnel qualifié. Nous allons soutenir l'augmentation du capital de la BSCA bank », a déclaré Guo Ningning.