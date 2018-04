Congo-Brazzaville: Session criminelle de Pointe-Noire - Sept ans de réclusion requis à l'encontre de Tchiloemba Dorcy Joffrey

Réagissant conformément à ce verdict, Me Alfred Minga, l'un de ses avocats, prévoit de faire un pourvoi en cassation à la Cour suprême. «Il y a déséquilibre entre les questions qui ont été posées à la cour et les réponses qui ont été données. La cour n'a malheureusement pas accordé de sursis à l'accusé qui bénéficie pourtant des circonstances atténuantes, sept ans de réclusion pour une constitution de partie civile évaluée à un million de francs CFA à payer. C'est totalement déséquilibré », a-t-il indiqué.

Le verdict de la session criminelle indique que Joffrey Dorcy Tchiloemba est coupable d'avoir enlevé à Pointe-Noire, le 14 juin 2014, la mineure Pamela Dorcas Ebondzo Ekasso, âgée de 5 ans au moment des faits. L'accusé est reconnu aussi coupable d'avoir, dans les mêmes circonstances des temps et des lieux, commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure Pamela Dorcas Ebondzo Ekasso. Selon la cour et le jury, cet accusé peut bénéficier des circonstances atténuantes mais pas des dispositions bienveillantes de la loi sur le sursis.

