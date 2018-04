Congo-Brazzaville: Disparition - Jeff Louna s'en est allé

Virtuose de la guitare, auteur compositeur, arrangeur et professeur de musique, l'artiste musicien est décédé le 4 avril, à Amiens en France, à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie.

Jeff Louna était une icône de la musique congolaise. Virtuose de la guitare, il était aussi un auteur compositeur émérite et professeur de jazz, blues, rock. Sollicité comme directeur artistique par de nombreux musiciens et orchestres pour leurs albums, il a toujours mis son expérience au service de l'art au Congo et en France, pays qui l'a accueilli jusqu'à son dernier souffle.

En effet, c'est à Brazzaville que Jeff Louna fit ses premiers pas en musique en intégrant, comme guitariste, le groupe d'étudiants « Les mystères Modindo » dans les années 1970. Parti en France pour ses études universitaires sanctionnées par un doctorat en biologie, Jeff Louna a créé, en 1973, le célèbre groupe Tao-Tao au Campus d'Amiens qui regroupait des jeunes étudiants des deux Congo, de la Centrafrique, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey ( actuel Bénin). Plus tard, il intègre le groupe semi-professionnel « Cabaret espagnol » où il côtoie de nombreux artistes français de renom de l'époque avant de rejoindre le groupe de pop, rock'n roll et de variétés « Les Dauphins ».

Revenu au pays dans les années 1980, Jeff Louna est sollicité par tous les musiciens car sa notoriété ne cesse de faire le tour du monde. Il sort, en dix ans, près de cinq albums dont le célèbre "Paulina mineure". Malgré son agenda toujours chargé, il parvient à apporter, en tant que directeur artistique, sa touche musicale dans les albums de Ras Kebo, Celi Bitsu, Ok Jazz, Nzongo Soul, Brush Walla, Clotaire Douley, Philippe Sita, Boulhos Loupino, Sambadio, Zao, Les Très fâchés, Kosmos Moutouari, Jacques Loubelo, Charles Tchicou et Pembey Sheiro...

En 1984, en compagnie de Biks Bikouta et Bruno Houla, il a créé le groupe africain de jazz fusion baptisé « Jungle Trio » de Brazzaville, qui a connu un succès retentissant dans toute l'Afrique grâce à leur tube "Jungle Spirit". Avec ce groupe, il a fait de nombreux cabarets et participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux.

En 1999, Jeff Louna s'est exilé en France. Dans l'hexagone, il s'adonne à nouveau à la musique et anime des conférences en musicologie aux universités d'Amiens, de Toulouse, de Pau... À Amiens où il a résidé, il est sollicité comme directeur artistique par de nombreux artistes et a donné des cours de guitare. Jeff Louna, tout au long de sa carrière d'artiste et de musicien, a touché à tous les styles musicaux. Ce qui a donné une couleur atypique à son style magnifié par son jeu de guitare au carrefour de plusieurs influences musicales en apportant des colorations de jazz dans la rumba congolaise.

Adieu Jeff Louna.