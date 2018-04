Congo-Kinshasa: Projet Transaqua - La Corap satisfaite de la prise en compte de ses recommandations

En Ituri, le gouverneur veut encourager le retour des déplacés internes, plus de 340 000 personnes, selon… Plus »

Devant cette réalité, la Corap pense que pour assurer un bon suivi de ce projet, la société civile congolaise doit mener des recherches afin de retrouver les documents importants en rapport avec ce projet, entre autres, l'étude de faisabilité produit par la SADEC. Mais elle doit également intensifier le plaidoyer au niveau international, pour que ce projet n'aboutisse pas sans études de faisabilité et dans la violation des textes nationaux ainsi que certains accords internationaux. La Corap attend donc de la communauté nationale de rester très vigilante et debout pour protéger ses ressources en eaux.

À une autre recommandation au gouvernement de définir clairement sa position en se référant à la Constitution et à la loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, le ministre de l'Environnement a notamment fait observer que « tout transfèrement des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad est conditionné par des études préalables ». Ce qui, d'ailleurs, selon lui, exclurait tout transfèrement à partir de l'Oubangui, avec possibilité de l'envisager à partir de l'embouchure du fleuve Congo. Le ministre, qui n'a pas rejeté une consultation in fine du peuple par voie de référendum comme l'exige la Constitution en son article 214, alinéa 2, et la loi relative à l'eau en son article 53, a, en outre, signifié que c'était à la suite d'une invitation qui lui a été adressée pour participer au Forum de haut niveau sur l'investissement dans l'eau et l'énergie de la SADEC en Swaziland, en juillet 2017, qu'il a découvert que la SADEC avait réalisé des études de faisabilité sur le projet Transaqua.

