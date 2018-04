Kenya: Les réfugiés somaliens du camp de Dadaab victimes de la menace shebab

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et le Russian export center (Rec) ont débuté aujourd'hui… Plus »

Ces derniers mois, la sécurité s'est améliorée et les attaques sont plus rares. Mais pour Khalif Muse Samatar, il est hors de question de retourner au camp.

Pour certaines communautés vulnérables, comme les femmes, le danger est encore plus grand. Suma Gareme Abdi affirme avoir été violée par un islamiste : « Nous étions une dizaine dans la forêt à ramasser du bois. Un homme armé m'a attrapé, les autres ont fui. Je me souviens qu'il avait beaucoup de cheveux et qu'il souriait. Il m'a violée trois fois, alors que j'étais enceinte. Je ne sors plus chercher du bois. C'est toujours dangereux ».

