Libye: L'ONU dénonce une généralisation des détentions arbitraires

L'ONU dénonce une « généralisation » de la « détention prolongée et arbitraire et des violations systématiques des droits de l'homme en détention ». Selon des chiffres datant d'octobre 2017, quelque 6 500 personnes croupissaient alors dans des prisons officielles. Mais personne n'est aujourd'hui en mesure de donner un chiffre exact du nombre des détenues en Libye.

Selon un nouveau rapport de l'ONU sur la Libye, publié mardi 10 avril, des milliers d'hommes, de femmes et des enfants sont détenus dans des conditions « horribles » dans ce pays par des groupes armés qui leur font subir des tortures et autres mauvais traitements.

