Ile Maurice: La mode avec des courbes

Tout a commencé en 2016. Avec un petit «budget» en main et des vêtements pour sa taille «difficiles à trouver», Laury Lagaillarde, 26 ans, s'est laissé inspirer par la couture et le monde de la mode. Fervente adepte du réseau social Pinterest, elle s'est alors mise à faire des recherches et a commencé à coudre...

«Je suis, comme on le dit, ronde et je l'assume entièrement. Les vêtements à ma taille sont difficiles à trouver, je me suis dite pourquoi pas.» Et elle a eu raison. Déjà passionnée de couture, Laury Lagaillarde explique qu'après ses recherches et les différents tutoriels qu'elle a regardés, elle a créé son premier «combi-short».

Recyclage des vêtements

Vouant également une passion au recyclage, la jeune femme a pour devise : «Rien n'est jamais vieux pour la poubelle.» Et poursuit : «J'adore procéder au recyclage des vêtements. Les jeans serrés peuvent se transformer en jupe, par exemple.»

Des idées, elle en a plein la tête... L'envie de créer ne manque pas non plus. D'ailleurs, en parlant de création, Laury explique qu'elle veut très prochainement lancer sa propre marque DKurvz, qui, disons-le, est déjà «in process».

Ce qui l'inspire ? «La vie», répond la jeune femme, épanouie. Des cordes à son arc, il n'en manque pas. Outre sa passion pour la couture, c'est dans une salle de classe qu'elle passe ses journées en tant qu'enseignante. Mariée, elle dit pouvoir compter sur le soutien de son mari à «200 %». Eh oui, quand même...

Hormis les vêtements en tous genres, elle fabrique des sacs et des pochettes, «all hand made», dit-elle. Son but : «faire plaisir aux femmes rondes» comme elle. Un bonheur qui correspond à toutes les bourses.

Ce qui, à la base, était pour Laury le plaisir «de se vêtir» comme elle l'entend, est aujourd'hui devenu une passion et «un plaisir de faire plaisir».