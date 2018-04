Burkina Faso: Zouli Philippe Kabré, president de l'Udb/R - « L'eldorado en 2020, c'est Roch Marc Christian Kaboré »

Ces dernières, selon Zouli Philippe Kabré, sont à apprécier à leur juste valeur car, malgré les attaques terroristes et la fronde sociale, beaucoup de projets ont été réalisés pour le bien-être des Burkinabè. « Avec 3 ans de gestion, le bilan du président n'est pas négatif. Nous le soutenons et nous savons qu'il va nous amener loin », a-t-il soutenu.

« Avec la démocratie participative, le développement est endogène et il prend en compte l'ensemble des acteurs depuis la base et les autorités sont dans cette dynamique », a-t-il indiqué. C'est pourquoi, pour ce congrès, son parti a décidé de réfléchir encore sur la problématique afin de trouver des esquisses de solutions pour accompagner au mieux le pouvoir dans ses actions.

De l'avis du président du parti, la démocratie participative est une philosophie qui se distingue de la démocratie représentative par les actions et les politiques déployées sur le terrain. En effet, a-t-il dit, si la dernière tend à créer un fossé entre les populations, la première a l'avantage de fédérer et œuvre à poser les actions pour le bonheur de tous.

« L'eldorado au Burkina Faso en 2020, c'est Roch Marc Christian Kaboré », a déclaré Zouli Philippe Kabré, président de l'Union démocratique burkinabè pour la renaissance (UDB/R), un parti membre de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP). Et d'ajouter : « Oui, nous l'affirmons et nous n'avons pas peur de le réaffirmer ».

L'Union démocratique burkinabè pour la renaissance (UDB/R) a tenu, les 6 et 7 avril 2018, à Ouagadougou, un congrès ordinaire. Placée sous le thème : « Démocratie participative : enjeux et perspectives au Burkina Faso », cette rencontre a aussi été l'occasion de renouveler les instances dirigeantes du parti.

