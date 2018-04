Gabon: Vers un isolement de l'opposant Jean Ping?

Barro Chambrier affirme que l'opposition vira aux urnes pour arracher la majorité parlementaire qui permettra à Jean Ping de parvenir au pouvoir : « En effet, notre conviction est que l'opposition gabonaise est, plus que jamais, en mesure de remporter la majorité des sièges à l'Assemblée nationale et contraindre le pouvoir à une cohabitation ».

« Le Rassemblement héritage et modernité considère que le moment est désormais opportun pour annoncer sa décision de participer aux élections législatives à venir », cette annonce faite par Alexandre Barro Chambrier, président du Rassemblement héritage et modernité n'est pas une surprise. Tout le monde ou presque savait que ce parti se préparait à participer à ces élections.

Au Gabon, Jean Ping est-il de plus en plus isolé ? La question reste posée. Le chef de l'opposition gabonaise, qui continue de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle de 2016, ne veut pas aller aux prochaines élections législatives dont la date n'est pas encore connue. Si quelques partis qui lui sont proches disent «niet» à ces élections, plusieurs partis et pas des moindres disent eux «oui» à ce scrutin.

