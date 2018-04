Madagascar: Changement de comportement - Le ProDéCid GIZ donne l'exemple

Le développement local est tributaire du changement de comportement. Un fait que le ProDécid GIZ tente d'exploiter en initiant la population locale à prendre ses responsabilités et en apportant sa contribution aux changements avancés.

Guidé. Tel serait le qualificatif de l'initiative de changement de comportement menée par le ProDéCid GIZ ou Projet de Développement Inclusif et de Décentralisation dans le cadre d'une collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation via la direction générale de la décentralisation, le ministère de la Population via la direction générale du genre et l'ONG Gender Links. Ladite initiative consistant à la participation des associations locales de femmes et de jeunes à une meilleure gestion des services communaux dans 20 communes d'Analamanga.

C'est dans cette optique que, 20 associations porteuses de projets sociaux devant permettre le développement de leur localité respective, ont été gratifiées par des certificats lors d'une cérémonie organisée à l'IBIS hôtel Ankorondrano hier.

Lancée en 2017, l'idée consistait à «faire participer les citoyens au développement local via des projets sociaux qui devaient être proposés par des associations locales». 130 projets ont émergé suite à des actions de sensibilisation menées dans vingt communes de la région Analamanga. 20 d'entre eux ont toutefois été sélectionnés comme étant les plus méritants. Ce qui a amené les parties prenantes à procéder à la remise des certificats aux associations lauréates hier.

Réveil. Pour rappel, les projets devaient faire comprendre à chaque citoyen que ce dernier a «un rôle à jouer dans le développement de sa localité». Comme l'a noté Parafait Randrianitovona, directeur adjoint auprès de Prodécid : «l'important consiste à faire comprendre à la population des communes concernées qu'elle ne devrait pas accepter d'être des victimes des actions politiques menées par les politiciens».

«Les projets émanant des associations locales répondent dans ce cas à cet objectif qui entend donner à la population, des opportunités de contribuer au développement local et que cette responsabilité ne se limite pas à de simple fait de râler» comme l'a souligné Parfait Randrianitovona.

Ce dernier toutefois de noter que, chaque association a bénéficié de formations, devant leur permettre de mieux mener leur action citoyenne. Entre autres, des formations sur la régularisation des associations, le montage et la conception de projet.