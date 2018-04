Madagascar: Pétanque - Vétérans - Le sommet national à Fianarantsoa !

De quoi faire le bonheur des vétérans qui n'en espéraient pas tant puisque la majorité pratique la pétanque tout juste comme un sport d'entretien. Mais c'est certain qu'avec des vrais championnats nationaux, ils vont devoir rehausser les débats. Et c'est tant mieux pour la pétanque malgache en vue d'un championnat du monde des plus de 60 ans.

Rendez-vous à Fianar. En clair, les vétérans auront à partir du moment des championnats de Madagascar bien à eux. Et dans toutes les disciplines, puisque le sommet national en triplettes aura lieu le 1er et 2 septembre au boulodrome d'Ampasambazaha, à Fianarantsoa.

Tel est le fruit d'une âpre négociation entre l'association VESPA et la FMP, samedi dernier au clos du CBT. Il a toutefois fallu l'intervention de deux colonels notamment le président du VESPA, Randrianarivony Vololonjatovo et Rajaobarinelina Nestor pour convaincre le sergent, pardon le président de la fédération, Béryl Razafindraniony, pour que les vétérans aient désormais droit de cité. Le tout avec l'aide de l'ancien sénateur Charly Rakotoariventiny, présent à cette table ronde.

