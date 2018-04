Gabon: Journée citoyenne - La CNAMGS lance sa campagne de rafraichissement des centres de santé de Libreville

Au Gabon, Jean Ping est-il de plus en plus isolé ? La question reste posée. Le chef de l'opposition… Plus »

Une action dont se réjouit, le Dr. Aulele, médecin en chef du Centre de santé, qui a apprécié la démarche de la CNAMGS, qui s'est rapprochée du centre afin de voir comment apporter son appui à la réfection : « nous avons été approchés par les services de la CNAMGS, et comme la Journée citoyenne nous concerne aussi parce que nous au sein de notre structure sanitaire, nous effectuions cette journée tous les premiers samedis du mois. Ce n'est que la bienvenue pour contribuer pour la prise en charge des patients ». Cette campagne de réfection est un argument de plus qui donne sens au slogan de cette entité : « La solidarité a un sens ».

Guy-François Bignoumba, Conseiller du Directeur général de la CNAMGS, a pour sa part, indiqué que : « Le choix du centre de santé de la Peyrie fait suite à un constat. La CNAMGS a mis en place une équipe qui a circulé dans les différents arrondissements de Libreville. Et nous avons constaté que le Centre de santé est dans un état de délabrement. Nous avons pensé commencer notre campagne par ce Centre de santé. Le prestataire est déjà sur le terrain, et a commencé la réfection du centre de la Peyrie ».

