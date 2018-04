Ile Maurice: Angelo Gujadhur, 15 ans, porté disparu à Surinam - Un appel inquiétant

C'est une mère rongée par l'angoisse qui s'est tournée vers la police de Souillac. Son fils âgé de 15 ans, Angelo Gujadhur, a quitté leur maison le lundi 2 avril dernier à Surinam et n'a plus donné aucun signe de vie. Elle est d'autant plus troublée que son fils de 20 ans a reçu un appel inquiétant au sujet de l'adolescent.

C'est cet appel qui l'a poussée à informer la police, le vendredi 6 avril, de la disparition de son enfant. «Quelqu'un a téléphoné à mon fils et lui a dit d'aller chercher son frère. Il a ajouté que ce dernier se trouve avec de mauvaises personnes à Coteau-Raffin.Li pou tom dan mové simé ar zot», confie la mère âgée de 37 ans.

Cinq jours de recherches

Angelo Gujadhur est connu des services de police avait dit qu'il se rendait au travail. «Mon fils a quitté l'école très tôt, il ne voulait pas étudier et se montrait désobéissant envers ses prof. Depuis, il effectuait de petits boulots de temps à autre», explique la trentenaire.

La mère indique que ne le voyant pas rentrer le lendemain de sa disparition, elle s'est mise à sa recherche. «J'ai appelé plusieurs proches afin de savoir s'il n'était pas chez eux mais en vain. Et il ne possède pas de portable. Pendant cinq jours, nous l'avons cherché avant que j'informe la police.»

Elle lance un appel à son fils pour qu'il rentre le plus vite possible. Le jour de sa disparition, l'adolescent portait un pantalon bleu, un blouson noir et une paire de sandales. Il est de taille moyenne. L'enquête policière se poursuit.

Mohammad Rehad Dooreemeah disparu également

Une autre personne est portée disparue. Cette fois-ci, c'est un Mauricien résidant en France. Mohammad Rehad Dooreemeah ne donne plus signe de vie depuis le dimanche 8 avril. Il a disparu à Saint-Ouen, une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France.