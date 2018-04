Ile Maurice: Outils d'espionnage, le nouveau craze sur les réseaux sociaux

La Data Protection Act 2004 explique clairement que tout individu doit savoir s'il y a des informations qui ont été recueillies sur lui et dans quel but. De plus, si des détails sur la vie privée d'un individu sont exposés au public, la personne responsable n'est pas à l'abri de poursuite. Une source au sein de l'organisme explique aussi que les données personnelles doivent être recueillies dans la norme et selon la loi

Stylos, porte-clés ou encore horloges espions. C'est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Ces gadgets d'espionnage peuvent prendre des sons ou des images et sont en vente libre sur la Toile. Leur efficacité réside dans le fait que ce sont des objets anodins du quotidien à laquelle on ne prête guère attention. Ils permettent d'espionner sans se faire attraper.

