Angola: Le ministre de l'Administration Publique veut plus de travail pour la prospérité du pays

Il a souligné que l'exécutif avec le soutien de toutes les forces de vie de la nation avait développé et mis en œuvre un vaste programme de réconciliation nationale et d'investissements dans la réhabilitation des infrastructures, dans l'éducation, la santé, l'agriculture, l'industrie, la pêche, entre autres, dont les résultats ont de certes forme un impact positif sur l'augmentation de l'indice de développement humain du pays.

Selon lui, avec l'accord de paix signé le 4 avril 2002, le pays a donné un bon exemple d'élévation et de détermination au monde et un signe clair de "l'inversion autodestruction" en tant que pays, pour débuter un nouveau cycle de l'Angola pour la paix.

Luanda — Le ministre de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, Jesus Maiato a dit mardi, à Luanda, que les Angolais devraient travailler continuellement à la prospérité du pays, dans tous les secteurs, en particulier la santé, l'éducation et le marché du travail.

