Angola: Luanda accueille la 1ère édition de la Foire juvénile de l'éducation, de la technologie et de la culture

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, abrite les 27 et 28 avril la première édition de la Foire juvénile de l'éducation, de la technologie et de la culture (FEJETEC), avec la participation des représentants des 18 provinces d'Angola, sous l'égide du Secrétariat national de la JMPLA.

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi dernier, le coordinateur du comité d'organisation, Sergio Rescova, a déclaré que l'événement visait à récompenser les jeunes qui se distinguent dans leurs domaines respectifs de la vie sociale, en particulier les créateurs ou les innovateurs.

Selon le responsable de l'organisation juvénile du parti au pouvoir en Angola (MPLA), l'événement s'inscrit dans les différents défis et engagements de JMPLA, de contribuer à la mise en œuvre des actions programmées par l'exécutif, en faveur des jeunes, concernant la découverte, la valorisation et l'encouragement des jeunes avec des talents reconnus et un élevé degré de créativité.

À l'occasion, il a noté qu'un autre objectif majeur était de promouvoir la production et la créativité des jeunes étudiants, et non seulement, dans la recherche scientifique et leur talent personnel dans les domaines de l'éducation, de la technologie de l'information et de la culture.